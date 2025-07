Landau – Neues Hinweisschild an der A65: Tafel macht auf den Zoo Landau aufmerksam

Landau / Metropolregion Rhein-Neckar. Wir kennen sie alle: die braunen Hinweisschilder an der Autobahn. Diese Schilder, die offiziell touristische Unterrichtungstafeln genannt werden, weisen Autofahrerinnen und Autofahrer auf Sehenswürdigkeiten in der Umgebung hin. Nun darf sich die Stadt Landau über eine weitere Tafel freuen: Seit einigen Tagen steht ein Hinweisschild auf den Zoo Landau an der A 65 Richtung Karlsruhe.

Lauf einer Studie der Hochschule Harz fährt jede oder jeder sechste Autofahrende ab, wenn er eine touristische Unterrichtungstafel an der Autobahn stehen sieht. „Wir hoffen, dass wir die Autofahrerinnen und Autofahrer auf der A65 nun auch animieren können, in unserem Zoo vorbeizuschauen. Wir laden alle Interessierten herzlich ein“, so Bürgermeister Lukas Hartmann.

„Ich kann es gar nicht fassen, dass wir das Schild endlich in die Umsetzung bringen konnten. Mein Team und ich freuen uns sehr darüber. Das ist unglaublich toll“, sagt Zoodirektor Dr. Jens-Ove Heckel begeistert, der sich bereits seit etlichen Jahren mit dem Thema auseinandersetzt.

Im Jahr 2013 wurde zum ersten Mal über eine touristische Unterrichtungstafel für den Zoo Landau nachgedacht, im Jahr 2015 dann die erste konkrete Initiative ergriffen. „Ich danke allen, die nun an der letztendlichen Realisierung Anteil haben. Es ist ein schönes, wenn auch etwas verspätetes, Geschenk zum 120jährigen Zoo-Jubiläum vergangenes Jahr“, ergänzt Dr. Jens-Ove Heckel

Das Design der Tafel zeigt eine ganz typische Szene aus dem Zoo, wie Teile der prägnanten Mauerreste der Fortanlage, Besuchende an einer der verschiedenen Aussichtsplattformen und natürlich tierische Zoobewohner, wie ein Zebra, einen Pinguin und natürlich ein Dromedar, schließlich das Logotier des Zoos. Entworfen wurde das Schild von der Firma reproTECH Werbedienstleistungen um Inhaber Andreas Weidner in Steinweiler. Aufgestellt wurde es von den Mitarbeitenden des Stadtbauamts.

Bildunterschrift: Lange ersehnt steht sie nun an der A65: die touristische Hinweistafel auf den Zoo Landau (Quelle: Stadt Landau)

Quelle Stadt Landau in der Pfalz.