Nußloch – Fiese Trickdiebe geben sich als Gärtner aus und erbeuten 1.260 Euro – Wer kann Hinweise geben ?

Nußloch / Rhein-Neckar-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) Am Donnerstag gegen 10:00 Uhr klingelte eine unbekannte männliche Person in der Kurpfalzstraße und bot dem lebensälteren Bewohner Gartenarbeiten an. Als der 89-Jährige zustimmte, kamen anschließend eine männliche und eine weibliche Person hinzu und die Unbekannten begannen mit den Grünschnittarbeiten.

Nach einiger Zeit fragte die unbekannte Frau nach Geld für Arbeitsmaterialien, welche in einem Baumarkt gekauft werden müssten. Der Bewohner händigte hierauf 260 Euro aus. In diesem Moment kündigte sich telefonisch Besuch für den 89-Jährigen an, woraufhin die drei Tatverdächtigen das Grundstück verließen und mit einem dunklen LKW davonfuhren.

Schließlich bemerkte der Geschädigte, dass weitere 1.000 Euro Bargeld aus seiner Wohnung fehlten.

Die unbekannte Täterschaft kann wie folgt beschrieben werden:

– männlich, etwa 50-60 Jahre alt, klein, korpulente Statur, kurze

Haare,

– männlich, etwa 40 Jahre alt, normale Statur, kurze Haare,

– weiblich, etwa 50 Jahre alt, korpulente Statur, graue

schulterlange Haare.

Das Polizeirevier Wiesloch hat die Ermittlungen aufgenommen. Personen, die sachdienliche Hinweise mitteilen können oder denen ähnliches widerfahren ist, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06222 5709-0 zu melden