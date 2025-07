Ludwigshafen – Berliner Platz: Streitigkeiten arten aus

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar (ots) Am frühen Samstagmorgen (12.07.2025, 05:20 Uhr) gerieten auf dem Berliner Platz fünf männliche Personen in einen verbalen Streit, welcher in der Folge in eine handgreifliche Auseinandersetzung mündete. Die Beteiligten wurden alle leicht verletzt; eine sofortige ärztliche Behandlung war jedoch nicht erforderlich. Einen Grund für die Meinungsverschiedenheit konnte nicht ermittelt werden. Den alkoholisierten Beteiligten wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen ein Platzverweis erteilt. Sie erwartet nunmehr ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren.

