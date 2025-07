Landau – Einfach unglaublich – Irrtum führt zu handfester Auseinandersetzung

Landau / Metropolregion Rhein-Neckar – Drei Freunde befanden sich am frühen Samtagmorgen (12.07.2025) gegen 01:38 Uhr fußläufig in der Ostbahnstraße und wurden auf ein weißes Fahrzeug am Straßenrand aufmerksam. Mit der festen Überzeugung, dass es sich hierbei um ein Taxi handeln muss, öffneten sie die Tür und wollten in das Fahrzeug einsteigen.

Statt die Heimfahrt anzutreten, gerieten die Taxisuchenden nun in einen Streit mit den Insassen des vollbesetzten Privatfahrzeuges, woraufhin beide Parteien aufeinander einschlugen. Mehrere Personen zogen sich leichte Verletzungen im Gesicht und an den Händen zu.

Die Fahrzeuginsassen flüchteten unerkannt.

Die Polizei Landau bittet um Zeugenhinweise telefonisch unter 06341/287-0 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de

Quelle: Polizeidirektion Landau (ots)