Heidelberg – Öffentliches Showing im Choreographischen Centrum: „Hype the Pain“ von Miller de Nobili – Freier Eintritt

Heidelberg / Rhein-Neckar-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar – Unter dem spannungsreichen Titel „Hype the Pain“ (deutsch etwa: Feier den Schmerz) will das Choreographie-Duo Miller de Nobili offenlegen, wie viel Gewicht Online-Humor hat und mit welcher Macht flüchtige Bilder Identitäten und Ideologien formen. Das Ergebnis ihrer Proben zeigen sie am Donnerstag, den 31. Juli, um 20 Uhr, in einem Showing mit anschließendem Publikumsgespräch. Der Eintritt zu allen CC-Showings ist frei!

Lachen überspielt den Schmerz in einer Welt voller Vorurteile. „Hype the Pain“ hingegen nutzt rohe Bewegungen und fragmentierte Stimmen, um das Publikum herauszufordern, sich der Frage zu stellen: Gestalten wir das digitale Zeitalter – oder gestaltet es uns?

Mit ihrer einzigartigen Verbindung aus Urban Dance, Zeitgenössischem Tanz und Physical Theatre verfolgen die beiden in Dresden ansässigen Tanzschaffenden Maria Chiara de Nobili und Alexander Miller das Ziel, Tanz als lebendige, emotionale Erfahrung zugänglich zu machen und zum Nachdenken anzuregen. Dabei verbindet sie ihre Begeisterung für Innovation und Virtuosität, gepaart mit Liebe zum Detail. Nun proben sie mit fünf Tänzer*innen als Residenzkünstler*innen am CC Heidelberg „Hype the Pain“, das im Oktober im renommierten Produktionszentrum HELLERAU – European Centre for the Arts in Dresden uraufgeführt werden wird.

Seit ihrer ersten Zusammenarbeit bekommt das Choreographie-Duo Miller de Nobili renommierte Preise und Einladungen, darunter mehrfach zum Choreographischen Wettbewerb Hannover sowie zur Tanzplattform Deutschland, Tanzplattform Bern, PACT Zollverein in Essen, RIDCC Rotterdam International Choreography Competition, Prisma Festival in Panama, Tanzfusionen Festival in Greifswald, Fringe Festival in Edinburgh und Kuopio Dance Festival in Finnland. Zu ihren Residenzpartnern gehören AGORA/Montpellier Danse und Theater Freiburg. Koproduktionspartner waren mehrfach HELLERAU – European Centre for the Arts sowie Scapino Ballet Rotterdam, Teatros del Canal in Madrid und die Biennale di Venezia. 2025 hat die Stadt Dresden das Choreographie-Duo mit dem Dresdner Förderpreis und dem Stipendium der Arras Stiftung geehrt.

Das Choreographische Centrum Heidelberg mit seinem Residenzprogramm ist ein Projekt der TANZAllianz, der 2013 gegründeten, bundesweit einmaligen Kooperation zwischen dem UnterwegsTheater Heidelberg und dem Stadttheater Heidelberg.

Hype the Pain

von Miller de Nobili

Work-in-progress Showing und Kunstgespräch

Donnerstag, den 31. Juli 2025, 20 Uhr

Choreographisches Centrum Heidelberg

Eintritt frei!

Choreographie: Maria Chiara de’ Nobili und Alexander Miller in Zusammenarbeit mit den Tänzer*innen

Tanz: Niklas Capel, Yuexuan Gui, Alessandro Ottaviani, Giulia Russo, Nam Tran Xua

Musik: Gabor Halász

Szenographie: Sabine Mäder

Lichtdesign: Geohwan Ju

Kostümdesign: Kim Schölch & Till Lukas Fiedler

Dramaturgie: Maria Glassl

Produktion: Ksenia Lukina

Hype the Pain ist eine Produktion von Miller de Nobili in Koproduktion mit HELLERAU – European Centre for the Arts und Kunst Königsfelden Residenz-zentrum tanz+.

Mit Unterstützung durch das Choreographisches Centrum Heidelberg und das Theater Freiburg

Gefördert durch das Amt für Kultur und Denkmalschutz Dresden und die Kulturstiftung des Freistaates Sachsen

Maria Chiara de’ Nobili studierte Tanz in Mailand und bei der Kibutz Contemporary Dance Company in Israel. Gleichzeitig begann sie zu choreographieren und wurde 2018 in ein Förderprogramm der Biennale di Venezia eingeladen. An der Palluca Hochschule in Dresden absolvierte sie einen Master in Choreographie und das zweijährige Meisterklassenprogramm. Stücke von Maria Chiara de’ Nobili wurden auf der Biennale in Venedig sowie in Hellerau, Le Volcan in Le Havre, Le Manège in Reims, Schauspielhaus Bochum und Teatros del Canal in Madrid gezeigt.

Alexander Miller begann als 12-jähriger mit Break Dance und entwickelte einen originären Stil, der auch aus zeitgenössischem Tanz und Akrobatik schöpft. 2013 war er Mitbegründer der Breaking Gruppe „THE SAXONZ“, die sich drei Mal für die „Battle of the Year“ qualifizierte. Hieraus entstand eine enge Zusammenarbeit mit Hellerau – European Center for the Arts. Alexander Miller absolvierte 2017 einen Master in Visueller Kommunikation an der Bauhaus-Universität Weimar und 2020 einen Master in Choreographie an der Palucca Hochschule Dresden. Er arbeitet in verschiedenen kreativen Bereichen wie Grafik, Photographie und Video. 2022 wurde er mit dem danceWeb Scholarship Lifelong Burning beim Impulstanz Festival in Wien und 2024 mit einem Arbeitsstipendium des Freistaats Sachsen ausgezeichnet.

Weitere Informationen unter www.unterwegstheater.de

Quelle: UnterwegsTheater Heidelberg – gGmbH