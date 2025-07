Grünstadt – Autofahrt unter THC-Einfluss

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar (ots) Am frühen Samstagmorgen (12.07.2025, 05:20 Uhr) gerieten auf dem Berliner Platz fünf männliche Personen in einen verbalen Streit, welcher in der Folge in eine handgreifliche Auseinandersetzung mündete. Die Beteiligten wurden alle leicht verletzt; eine sofortige ärztliche Behandlung war jedoch nicht erforderlich. Einen Grund für die Meinungsverschiedenheit konnte nicht ermittelt werden. ... Mehr lesen »