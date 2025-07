Frankenthal – Tödlicher Badeunfall am Lambsheimer Weiher

Lambsheim / Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar.(ots) Am Nachmittag des 12.07.2025 wurde gegen 17:50 Uhr die Polizei informiert, dass am Lambsheimer Weiher ein Schwimmer vermisst wird. In der Folge lief eine groß angelegte Rettungsaktion an. Hierbei waren neben der Polizei auch die Feuerwehr Lambsheim, das DLRG-Wasserrettung und ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Nach umfangreichen Suchmaßnahmen konnte der 24-jährige Schwimmer gegen 18:15 leblos im Wasser gefunden werden. Eine sofort eingeleitete Reanimation verlief ergebnislos. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Hinweise auf eine Straftat ergaben sich bislang nicht.

