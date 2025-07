Frankenthal – ERSTMELDUNG BADEUNFALL – Personenrettung aus dem Weiher in Lambsheim

Landau / Metropolregion Rhein-Neckar – Drei Freunde befanden sich am frühen Samtagmorgen (12.07.2025) gegen 01:38 Uhr fußläufig in der Ostbahnstraße und wurden auf ein weißes Fahrzeug am Straßenrand aufmerksam. Mit der festen Überzeugung, dass es sich hierbei um ein Taxi handeln muss, öffneten sie die Tür und wollten in das Fahrzeug einsteigen. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote ... Mehr lesen »