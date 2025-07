Rhein-Neckar-Kreis – Schwerer Unfall L612 bei Dielheim – VOLLSPERRUNG aufgehoben

Rhein-Neckar-Kreis / Dielheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Wie bereits berichtet, ereignete sich gegen 17:00 Uhr auf der L612 zwischen Dielheim und Horrenberg, Höhe Abzweig Baiertal, ein Verkehrsunfall mit zwei Fahrzeugen. Eine 20-jährige Fahrerin eines Fiats befuhr die K4173 von Baiertal kommend und missachtete an der Einmündung zur L612 die Vorfahrt eines Seats, welcher von Horrenberg in Richtung Dielheim unterwegs war. Durch die Kollision wurde der Fiat so stark beschädigt, dass die Fahrerin durch die Feuerwehr aus ihrem Fahrzeug befreit werden musste. Die Fahrerin des Fiats, der 50-Jährige Seatfahrer sowie sein 7-jähriger Sohn wurden leicht verletzt. Sie kamen in umliegende Krankenhäuser. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 30.000 Euro.

Die L612 musste bis 18:15 Uhr in beiden Richtungen gesperrt werden. Für die Abschleppmaßnahmen der Fahrzeuge und Reinigungsarbeiten der Fahrbahn blieb ein Fahrstreifen noch bis 20:15 Uhr gesperrt. Die Unfallaufnahme erfolgte durch das Polizeirevier Wiesloch. Ebenfalls im Einsatz befanden sich der Rettungsdienst, unter anderem mit einem Rettungshubschrauber, sowie die Freiwilligen Feuerwehren aus Dielheim, Horrenberg und Rauenberg.

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim (ots)