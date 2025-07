Mannheim – Fachdemonstration École Valrhona – Kunstvolle Leckereien der französischen Patisserie – Laurent Massé teilt die hohe Kunst des Naschens mit Interessierten in der Bildungsakademie der Handwerkskammer

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Süße Törtchen, künstlerisch gestaltete Pralinen, Dessertteller, stilvolle Kuchen: Es war ein heißer Sommertag, an dem der Chef Patissier der L‘École Valrhona zum wiederholten Mal nach Mannheim kam, um seine kunstvollen Leckereien zu präsentieren. Laurent Massé besuchte auf Einladung von Florian Greiner, Ausbilder der Nachwuchs-Bäcker und -Konditoren der Bildungsakademie der Handwerkskammer Mannheim-Rhein-Neckar-Odenwald, den Herbert-Gutfleisch-Saal der Bildungsakademie. Seine Auslese an mitgebrachten Naschereien erlangte schnell das Interesse des gut gefüllten Saals in der Gutenbergstraße: Um die Geheimnisse des Süßen zu teilen, stellte der Experte einige Rezepturen der Valrhona Schule vor, darunter auch eine pflanzenbasierte Torte mit verschieden Schichten, Früchten auf der Deckschicht und Orangenblütenwasser als eine der Zutaten. Laurent Massé hat sich schon früh für die Patisserie begeistert und in Straßburg bei der Patisserie Mülhaupt seinen Konditormeister erlangt. Ebenso arbeitete er zuvor bereits fünf Jahre als Chef Patissier im Brenner’s Park Hotel in Baden-Baden und ist nun seit Anfang 2015 Teil des Teams der Valrhona Chef Patissiers.

Seine Leidenschaft für die edlen Rezepturen ließ sich während der Veranstaltung schnell erkennen: Vertieft in die künstlerische Süße konnte man Laurent Massé dabei beobachten, wie er unterschiedliche Zutaten miteinander verrührte, Törtchen behutsam verzierte und fertigen Leckereien den letzten Schliff verpasste. Darunter war auch ein kleiner Kuchen namens „Schoko Minze“, ein Originalrezept der Valrhona Schule, der dunkle Schokoladencreme aus der Küvertüre Illanka und frische Minze miteinander kombiniert. Nach jedem vorgestellten Rezept bot sich die Möglichkeit, die Leckerei zu probieren, was regen Anklang unter den Besuchern fand und Lust auf mehr machte. Das Ende des Abends wurde abgerundet mit einer großen Übersicht über den Einsatz und Kombinationsmöglichkeiten unterschiedlicher Emulgatoren, Füllstoffen, Gelier- und Verdickungsmitteln, die die Interessierten sich als Plakat aufhängen können.

Nach einer Fülle an Inspirationen und Rezeptideen, verkosteten Pralinen und kunstvollen Törtchen, beendete Laurent Massé seine kleine Reise durch die Welt der Patisserie.

Quelle: Handwerkskammer Mannheim

