Mainz – Persönliche Erklärung von Christian Zöpfchen, Landesvorsitzender der FREIEN WÄHLER Rheinland-Pfalz, zur geplanten Verwaltungsvorschrift gegen AfD-Mitglieder im Staatsdienst

Mainz – „Extremismus bekämpft man mit Recht – nicht mit pauschalem Misstrauen“

Zur Ankündigung der Landesregierung, AfD-Mitglieder künftig pauschal vom Staatsdienst auszuschließen, erklärt Christian Zöpfchen, Landesvorsitzender der FREIEN WÄHLER Rheinland-Pfalz:

„Ich will keine extremistischen Lehrer, Polizisten oder Beamten in unserem Staatsdienst. Aber das erreicht man nicht durch eine Gesinnungsprüfung per Parteibuch.

Was die Landesregierung hier vorlegt, erinnert fatal an den Radikalenerlass vergangener Jahrzehnte – und lässt erkennen, wie schnell im Eifer des politischen Gefechts die Grundprinzipien unseres Rechtsstaates ins Wanken geraten können.

Die AfD steht politisch für vieles, was ich ablehne – sie greift die Grundwerte unserer Demokratie an. Aber sie ist nicht verboten. Wer jemandem allein wegen der Mitgliedschaft in einer nicht verbotenen Partei den Zugang zum Staatsdienst verweigert, verletzt das Prinzip der Einzelfallprüfung – und öffnet gefährlichen Tür und Tor für willkürliche Eingriffe in Freiheitsrechte.

Wir FREIE WÄHLER stehen für eine wehrhafte Demokratie. Aber diese Wehrhaftigkeit bemisst sich an der Standfestigkeit rechtsstaatlicher Prinzipien – nicht an der Willkür politischer Listen.

Verfassungstreue muss geprüft werden – ja. Aber nicht pauschal, sondern konkret. Nicht politisch motiviert, sondern rechtlich begründet. Wer sich nichts zuschulden kommen lässt, darf nicht unter Generalverdacht gestellt werden.

Wer Extremisten aus dem Staatsdienst fernhalten will, braucht keine Gesinnungsfilter – sondern klare Kriterien, rechtsstaatliche Verfahren und Mut zur Differenzierung. Alles andere schwächt am Ende genau das, was wir schützen wollen: unser Vertrauen in eine freiheitliche, faire Demokratie.“

Quelle: FREIE WÄHLER Rheinland-Pfalz