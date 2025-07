Ludwigshafen – Internationales Straßentheaterfestival Ludwigshafen vom 25. bis 27. Juli 2025: Kunst unter freiem Himmel – grenzenlos überraschend

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Wenn die Straßen der Stadt “Blaues Wunder” oder “Freibad der Gefühle” heißen, wenn Akrobat*innen acht Meter über dem Boden schweben, liebeswütige Polizist*innen nach Umarmungen buhlen und Hula-Hoop-Königinnen auf der gesperrten Hochstraße den Tag begrüßen, wenn Früchte durch die Luft wirbeln, die Feuerwehr einen artistischen Brandlöschlehrgang gibt und Boris Becker “knall, puff, peng” sein Comeback feiert – dann ist wieder Straßentheaterfestival in Ludwigshafen. Vom 25. bis 27. Juli 2025 verwandelt sich die Ludwigshafener Innenstadt zum 24. Mal in eine große Bühne für internationale Künstler*innen, irrwitzige Ideen und spektakuläre Inszenierungen.

Bei einem Pressegespräch am 11. Juli 2025 erläuterten Bürgermeisterin Prof. Dr. Cornelia Reifenberg, die Leiterin des Bereichs Kultur der Stadt, Stefanie Kleinsorge, sowie Festivalleiterin Monika Schill das Programm des 24. Internationalen Straßentheaterfestivals gemeinsam mit Oliver Kolb, Mitglied des Vorstandes der Sparkasse Vorderpfalz. Die Sparkasse Vorderpfalz ist seit vielen Jahren Hauptsponsor des Festivals.

18 Gruppen aus 13 Ländern – darunter Großbritannien, Australien, Ägypten, Frankreich, Italien, Spanien, Österreich, die Schweiz, Belgien, Norwegen, Ungarn, die Niederlande sowie vier herausragende Produktionen aus Deutschland – gestalten ein

intensives Festivalwochenende an fünf fantasievoll benannten Spielorten: “knall, puff, peng” auf dem Karl-Kornmann-Platz,

“Piazza Sonata” auf dem Platz der Deutschen Einheit, “Blaues Wunder” an der Rheinschanzenpromenade, “Jump & Flow” auf dem Berliner Platz, “Freibad der Gefühle” in der Bismarckstraße Höhe Bürgerhof. Die Mitmachangebote des Internationalen Straßentheaterfestivals sind unter dem Titel “Forever Young” zusammengefasst.

Festivalstart mit Chaos-Karussell

Feierlich eröffnet wird das Festival am Freitag, 25. Juli 2025, um 20 Uhr am Spielort “knall, puff, peng” (Karl-Kornmann-Platz) mit “Das Hotel im Karussell” des Rumpel-Pumpel-Theaterkollektivs aus Berlin. “Töchter bindet eure Muttis fest und stellt den Schobbe kalt. Das Rumpel-Pumpel-Theater rollt durchs Land” kündigt die Schauspieltruppe an. Das Publikum erwartet eine schräge Krimiparodie mit Kirmesmusik, Typen, Schmiere und Sensationen und durstiger Anarchie – ein abgedrehter Theatertrip für alle zwischen vier und 103.

“Mit unserem 24. Internationalen Straßentheaterfestival sprechen wir eine Einladung an Menschen aus der Stadt und der ganzen Region aus, zusammenzukommen und drei Tage voller Kunst und Kultur in unserer Innenstadt zu genießen. Wir freuen uns auf viele spektakuläre Inszenierungen aber auch auf solche, die mit eher leisen Tönen auf ihre Themen aufmerksam machen. Diese Vielfalt macht unser Festival aus, das auch in diesem Jahr Angebote für kleine und große Besucher*innen im Programm hat – erstmals auch ein Stück für Babys und Kleinkinder bis drei Jahren. Und mit dem gerade entstehenden neuen Teilstück der Hochstraße Süd direkt hinter dem Faktor Haus wird ein ganz besonderer, normalerweise nicht zugänglicher, Ort zur Bühne für einen Workshop – auch das ist eine Premiere. Viele Gründe also, vom 25. bis 27. Juli nach Ludwigshafen zu kommen”, erklärte Bürgermeisterin Prof. Dr. Cornelia Reifenberg. Das Internationale Straßentheaterfestival Ludwigshafen ist eine Veranstaltung im Kultursommer Rheinland-Pfalz, gefördert vom Ministerium für Familie, Frauen, Kultur und Integration. Der Hauptsponsor des Internationalen Straßentheaterfestivals ist die Sparkasse Vorderpfalz. Die BASF SE sponsert den Spielort “Piazza Sonata”. “Mein ganz besonderer Dank geht an unsere Sponsoren, ohne die wir das Internationale Straßentheaterfestival nicht durchführen könnten. Wir wissen es sehr zu schätzen, dass sie uns dabei unterstützen, diesen besonderen Schatz für die Stadt und die Region zu erhalten”, so Reifenberg.

“Das Internationale Straßentheaterfestival verwandelt unsere Stadt in eine Bühne voller Fantasie, Vielfalt und Begegnung – genau das fördern wir als Sparkasse mit Überzeugung. Kunst und Kultur unter freiem Himmel, die alle erreicht, passt hervorragend zu unserem Anspruch, gesellschaftliche Teilhabe zu ermöglichen. Wir freuen uns, gemeinsam mit der Stadt und den Künstler*innen ein so lebendiges Festival zu unterstützen”, erklärte Oliver Kolb für die Sparkasse Vorderpfalz.

“Zwischen Implosion und Höhenrausch”

Auf der “Piazza Sonata” (Platz der Deutschen Einheit) zeigt die britische Kompanie Gandini Juggling ihr Erfolgsstück “Smashed2”: Neun Artist*innen im Swing-Look jonglieren in präziser Choreografie mit 80 Orangen und sieben Wassermelonen. Inspiriert von Pina Bausch verbinden sie Jonglage, Tanz und Theater zu einer lustvollen Rebellion gegen Geschlechterrollen und Konventionen. Was mit stilisierter Höflichkeit und atemberaubender Synchronität beginnt, endet im furiosen Aufbegehren und sicheren Implodieren des Bühnenarrangements.

Akrobatik der Extraklasse bringt auch die französische Kompanie “Rhizome” zurück nach Ludwigshafen. Bereits 2023 begeisterte sie das Publikum mit einer riesigen Spiralkonstruktion, 2025 zeigt sie mit “Bleu Tenace” eine neue Solo-Performance auf einer filigranen, acht Meter hohen Metallstruktur. Die Artistin Fanny Austry tanzt, balanciert und lässt die Grenzen zwischen Körper und Raum verschwimmen.

Ein Stück für Comedy-Liebhaber*innen und Sportfans ist die brandneue Show “Boris Checker” des preisgekrönten Clowns und Straßenkünstlers Imre Bernath. Mit Schweißband und jeder Menge Witz zollt er der Tennislegende Boris Becker eine clowneske Hommage. Mit einer einzigartigen Mischung aus Comedy, Akrobatik und interaktiver Unterhaltung fängt Imre den Geist und die Dynamik einer der größten Sportkarrieren aller Zeiten ein.

Theater für die Allerkleinsten

Ein besonderes Augenmerk legt das Festival wie immer auf Familienangebote. Zum ersten Mal dabei ist ein Stück für Babys und Kleinkinder bis drei Jahre: Die Gruppe Lunatic zeigt mit “Twinkle” eine interaktive Theaterinstallation, die Schauspiel mit einem begehbaren Raumkonzept verbindet – sinnlich, sanft und ganz auf die Bedürfnisse der Jüngsten abgestimmt; nur Freitag und Samstag am Spielort “Blaues Wunder” (Rheinschanzenpromenade, große Wiese).

Etwas lauter, aber mindestens genauso fantasievoll geht es bei “FeuerWer?” zu: Vor der imposanten Kulisse des Rheins wird ein historisches Feuerwehrauto zur Bühne und der Feuerwehrschlauch zum Drahtseil. Mit charmantem Witz führt das Duo

Charisma sein Publikum durch einen Brandschutzlehrgang der besonderen Art: eine einzigartige Straßenshow mit atemberaubender Luftakrobatik und ganz viel Herz.

Was passiert eigentlich am Berliner Platz?

Dieser heißt “Jump and Flow”, das ist Bewegung und pure Energie: Außergewöhnliche Produktionen feiern hier Körperkunst, Rhythmus und spielerische Leichtigkeit. Die belgischen Artistinnen von Hopscotch bringen mit Hula-Hoops, Handständen und eigenen Raps ihre Show “Catch You Later” auf die Bühne – ein freches, schnelles Spektakel voll Fantasie und Verbundenheit. Mira Waterkotte, mehrfache deutsche Meisterin im Seilspringen, Influencerin und Deutschlands einzige hauptberufliche Springseil-Artistin, lässt das Seil in ihrer explosiven Solo-Show “Side Swing” fliegen. Den sinnlichen Kontrapunkt dazu setzt das Schweizer Duo Ambre Aucouturier & siméon gratini mit “Nuée

Ardente”, einer akrobatisch-musikalischen Expedition in die magische Welt der Vulkane, inspiriert von den Vulkanologen Katia und Maurice Krafft.

Queer und schön unbequem

Zugleich setzen sich die Stücke beim Straßentheaterfestival mit aktuellen gesellschaftlichen Themen auseinander: In “Dancing Queer” verbindet die Drag-Künstlerin Shrouk El-Attar (Ägypten/UK) am Spielort “Freibad der Gefühle” (Bismarckstraße, Höhe Bürgerhof) politischen Bauchtanz mit Empowerment. Sie tanzt gegen Diskriminierung und für die Sichtbarkeit queerer Menschen und bietet zusätzlich einen Workshop zum Thema an. 2018 wurde El-Attar von der BBC zu einer der 100 einflussreichsten Frauen der Welt gewählt und erhielt im selben Jahr vom Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen den “Woman on the Move-Award”.

Eine Stimme für Geflüchtete erhebt das Stück “Limbo”. Mit einer Kombination aus Live-Geigenspiel und Akrobatik bringen die Musikerin Sonja Schebeck und der Akrobat Josh Frazer eine berührende Erzählung über Flucht, Grenzen und Hoffnung auf die Bühne. Sie erzählen die Geschichte von Geflüchteten im Melbourne Park Hotel in Australien und den repressiven Umgang durch die dortige Regierung. Die Musik stammt von der Komponistin Chloé Charody, die sie für Schebecks akrobatisches Geigenspiel komponiert hat.

Mitmachen ist angesagt

Neben poetischem Schauspiel, temporeicher Jonglage und anarchischer Komik rücken 2025 interaktive Formate für Zirkusbegeisterte und Bewegungsfreudige in den Mittelpunkt. Ziel ist es einzutauchen, mitzutanzen und mitzuwirken. Alle Mitmachangebote werden unter dem Motto “Forever Young” zusammengefasst.

Beim Mitmachzirkus “Zirkus Paletti” können Kinder ihre artistischen Talente entdecken. Unter fachkundiger Anleitung lernen sie jonglieren, über ein Drahtseil laufen, Diabolo spielen, auf einer Balancekugel laufen und vieles mehr. Für die richtige Zirkusstimmung sorgen ein Zirkuszelt und Zirkusmusik. Dieses Angebot findet am Freitag und Samstag jeweils von 15 bis 20 Uhr, und am Sonntag von 11 bis 16 Uhr am Spielort “Blaues Wunder” statt.

Mira Waterkotte lädt am Samstag und Sonntag direkt im Anschluss an ihre Show “Side Swing” zum kollektiven Seilspringen ein. Sie zeigt Tipps, Tricks und Moves und bringt unter ihrem Slogan “Let’s jump into the next level together!” mit ihrer positiven Energie alle in Bewegung.

Ein ganz besonderes Highlight beim diesjährigen Straßentheaterfestival ist der Workshop der Hula-Hoop-Königinnen von “Hopscotch”: Der Workshop findet an einem Ort statt, den nur die Teilnehmenden betreten dürfen – auf der neu gebauten, noch nicht öffentlich zugänglichen Hochstraße Süd. In luftiger Höhe und mit traumhaftem Ausblick entsteht ein exklusiv-einmaliges Mitmach-Erlebnis. Hula-Hoop-Reifen sind vorhanden, gute Laune garantiert. Nur für kurze Zeit, nur einmal, nur hier, jeweils Samstag und Sonntag um 11 Uhr. Der Treffpunkt ist um 10.45 Uhr an der Plakatsäule beim Platanenhain.

Alle Mitmachangebote sind kostenlos, es ist keine Anmeldung notwendig und für das Material ist gesorgt.

Abgerundet wird das Festivalgeschehen von der legendären

“Natural Theatre Company”. Sie gehört zu den ältesten interaktiven Theatergruppen der Welt und überrascht beim Straßentheaterfestival in Ludwigshafen mit gleich vier verschiedenen Walking-Acts. Mit absurden Figuren und britischem Feinsinn machen sie den öffentlichen Raum zur Bühne des Unerwarteten: Blumentöpfe spazieren auf Promenaden, Polizisten lächeln verdächtig freundlich, unsichtbare Bowlingkugeln fliegen durchs Publikum und am Spielort “Freibad der Gefühle” trifft man sogar auf nackte Tatsachen.

Jubiläum 2026 – Publikum wählt Lieblingsstücke

Das 25. Jubiläum des Internationalen Straßentheaterfestivals Ludwigshafen steht im nächsten Jahr bevor. Zur Geburtstagsfeier dürfen die Besucher*innen mitentscheiden, welche Produktionen 2026 zurückkehren sollen. Lieblingsshows aus den vergangenen Jahren können die Besucher*innen über den eigens dafür im Programmheft abgedruckten QR-Code oder an den Festival-Infoständen mitteilen.

Als Ergänzung zum Programmflyer gibt es in diesem Jahr kostenlose Tagespläne, die das Tagesprogramm im Überblick auf

einer Seite darstellen. Mit dem Kauf eines Festivalbändchens für 5 Euro unterstützen Besucher*innen das Straßentheaterfestival Ludwigshafen. Zudem können Sitz-Kartons für ein besonders bequemes Straßentheater-Vergnügen erworben werden. Alle Artikel sind direkt beim Straßentheaterfestival an einem der Informationsstände erhältlich.

Programmflyer gibt es an den bekannten Auslegestellen: Tourist-Info, Rhein-Galerie, Sparkasse Vorderpfalz, Stadtbibliothek, Stadthaus Nord sowie das Kulturzentrum dasHaus. Auf der Webseite des Kulturzentrums dasHaus, www.dashaus-lu.de, ist das Programm umfänglich dargestellt.Informationen gibt es auch auf www.ludwigshafen.de.

Weitere Hinweise für Festival-Besucher*innen

Das Festivalgelände ist mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut zu erreichen. Mit Zug und S-Bahn fahren Besucher*innen bis zur Haltestelle Ludwigshafen Mitte; mit Bus und Straßenbahn bis zur Haltestelle Berliner Platz, Rhein-Galerie, Ludwigstraße oder Pfalzbau. Wer mit dem Auto anreisen muss, kann das Parkhaus in der Rhein-Galerie nutzen; Parkgebühren sind zu beachten.

Das Internationale Straßentheaterfestival ist ein barrierefreies Festival; für Menschen im Rollstuhl gibt es reservierte Plätze in den vorderen Reihen. Der Workshop “Hula-Hoop in den Tag” mit Hopscotch ist aufgrund des Treppenaufstiegs auf der Hochstraße Süd nicht barrierefrei.

Zeitliche Verschiebungen sowie Änderungen der Spielorte sind kurzfristig möglich. Aktuelle Auskünfte dazu gibt es an den Festivalbühnen, Informationsständen und über die Social-Media-Kanäle des Kulturzentrums dasHaus. Kinder sollten die Veranstaltungen nur in Begleitung von Erwachsenen besuchen.

Der Besuch aller Open-Air-Veranstaltungen erfolgt auf eigene Gefahr. Den Anweisungen des Personals ist bei Zwischenfällen, insbesondere bei Platzräumungen, Folge zu leisten.

Für Essen und Trinken stehen die Gaststätten, Bistros, Cafés und Geschäfte in der Ludwigshafener Innenstadt sowie verschiedene Foodtrucks bereit. An den Informationsständen bekommen Besucher*innen Informationen zu Gaststätten, die auch am Sonntag geöffnet sind.

Toiletten gibt es auf dem Karl-Kornmann-Platz, in der Rhein-Galerie (freitags und samstags), auf dem Platz der Deutschen Einheit, an der Rheinschanzenpromenade und auf dem Berliner Platz.

Quelle Stadt Lu