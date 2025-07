Ludwigshafen – Fahrrad kontrolliert – Haftbefehl vollstreckt

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Donnerstag, den 10.07.2025 gegen 14:30 Uhr wurde in der Industriestraße ein Fahrradfahrer einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Bei der Überprüfung der Personalien des 43-jährigen Radfahrers wurde festgestellt, dass gegen ihn ein Haftbefehl vorliegt. Da der Radfahrer die Geldstrafe nicht bezahlen konnte, wurde er in eine Justizvollzugsanstalt verbracht. Das Fahrrad wurde sichergestellt und zur Dienststelle verbracht. Es bestehen Zweifel an dem Eigentumsverhältnis zwischen Radfahrer und Fahrrad, weshalb dies zunächst nicht wieder an ihn herausgegeben wird. Dieser Sachverhalt bedarf weiterer Ermittlungen.

Quelle: Polizeidirektion Ludwigshafen