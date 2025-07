Landau – Landauer Baustellenticker: Wenige Tage Sperrung in der Weißenburger Straße

Viernheim/Kreis Bergstraße/Metropolregion Rhein-Neckar. Was passiert, wenn Geschichten lebendig werden – und dazu noch Musik erklingt? Diese besondere Verbindung konnten Kinder ab vier Jahren am 24. Juni in der Kulturscheune am Satonévri-Platz erleben. Gemeinsam luden die Stadtbibliothek und die städtische Musikschule zu einer außergewöhnlichen musikalischen Vorlesestunde für Kinder ein, in deren Mittelpunkt „Der Ohrwurm – Eine ... Mehr lesen »