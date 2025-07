Hoffenheim – Attila Szalai wechselt auf Leihbasis zu Kasımpaşa SK

Hoffenheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Attila Szalai wird den Fußball-Bundesligisten TSG Hoffenheim für die kommende Saison verlassen und sich auf Leihbasis dem türkischen Erstligisten Kasımpaşa SK anschließen.

„Wir haben mit Attila und seinem Berater sehr vertrauensvolle und ausführliche Gespräche geführt, in denen wir gemeinsam offen und ehrlich festgestellt haben, dass sich seine sportliche Situation hier in Hoffenheim nicht verändert hat. Aufgrund der Konkurrenzsituation im Kader können wir Attila nach wie vor keine Spielzeit garantieren. Aus diesem Grund ist eine erneute Leihe in die Türkei die beste Lösung für alle Beteiligten. Ich möchte festhalten, dass Attila sich bei uns in Hoffenheim trotz der für ihn sportlich schwierigen Situation charakterlich immer einwandfrei verhalten und sich jederzeit in den Dienst der Mannschaft und des Vereins gestellt hat. Ich wünsche ihm für die kommende Spielzeit in Istanbul nur das Beste und vor allem viel Erfolg“, sagt Andreas Schicker, Geschäftsführer Sport in Hoffenheim.

Attila Szalai wechselte im Sommer 2023 von Fenerbahçe Istanbul in den Kraichgau. In der Hinrunde der Saison 2023/2024 kam der 26 Jahre alte Verteidiger in fünf Pflichtspielen für die Hoffenheimer zum Einsatz und wurde in der Rückrunde dann an den Ligawettbewerber SC Freiburg verliehen (3 Spiele). In der vergangenen Spielzeit absolvierte der Ungar in der Hinrunde keine Partie für die TSG und wurde dann für die Rückserie an den belgischen Traditionsverein Standard Lüttich ausgeliehen. Für die Belgier stand Szalai in fünf Pflichtspielen auf dem Rasen.

Seit seinem Debüt für die ungarische A-Nationalmannschaft im Jahr 2019 absolvierte der Defensivspieler 47 Länderspiele für sein Heimatland (2 Tore).

Mit freundlichen Grüßen,

TSG Hoffenheim