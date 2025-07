Heidelberg – Workshop Finanzbildung

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – In diesem Workshop am Samstag, 19. Juli von 10 bis 13 Uhr haben Teilnehmende die Möglichkeit, unter Anleitung des Vorstandes des DEFINO Institutes Dr. Klaus Möller vollständig diskret ihre persönliche Finanzanalyse nach DIN-Norm zu erstellen. Sie können sich so selbst einen unabhängigen und umfassenden Überblick über mögliche Lücken und To do’s in ihrer Absicherung, Vorsorge und Vermögensplanung verschaffen.

Anmeldung bei der Volkshochschule bis 15. Juli unter 06221/911911 oder www.vhs-hd.de. vhs Heidelberg, Bergheimer Str. 76, 69115 Heidelberg.

Quelle: Volkshochschule Heidelberg