Heidelberg – Wieblingen: Stromnetz wird ausgebaut – Viele Gehwege im Stadtteil werden erneuert

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Im Heidelberger Stadtteil Wieblingen wird ab Herbst 2025 das Stromnetz ausgebaut und zugleich werden viele Gehwege im Stadtteil erneuert. Bei Leitungsarbeiten in Heidelberg wird dieses bewährte Vorgehen regelmäßig genutzt, um Baumaßnahmen sinnvoll zu bündeln. Der Haupt- und Finanzausschuss hat die Baumaßnahme in seiner Sitzung am Mittwoch, 9. Juli 2025, einstimmig beschlossen.

Die Stadtwerke Heidelberg verlegen rund 2.500 Meter Stromversorgungsleitungen in mehreren Straßen in Wieblingen – unter anderem wegen der wachsenden Nachfrage nach Photovoltaik und E-Mobilität. Gleichzeitig wird die Verkabelung der Freileitung in den betroffenen Straßen ausgebaut. Da sich die Gehwege, in die die Stromleitungen verlegt werden sollen, überwiegend in schlechtem Zustand befinden, werden sie in diesen Bereichen erneuert. Wird bei den Leitungsarbeiten die gesamte Gehwegfläche aufgegraben, übernehmen die Stadtwerke die Sanierung und Finanzierung. Ist der Gehweg breiter, zahlt die Stadt Heidelberg. Die Kosten dafür betragen 400.000 Euro und werden aus dem Heidelberger Straßenerneuerungsprogramm finanziert.

Die Gehwege werden mit dem sogenannten Heidelberger Standardstein gepflastert, der auf vielen Heidelberger Gehwegen verlegt ist. Gehwege mit Pflastersteinen haben einen wichtigen Vorteil: Wenn später weitere Leitungen verlegt werden müssen, können Bereiche leicht geöffnet und wieder geschlossen werden, ohne dass es danach auffällt.

Bauarbeiten finden unter anderem in diesen Straßen statt: Schwabenheimer Weg, Kappesgärten, Weidweg, Bereiche der Falkengasse, Schustergasse sowie in Teilen des Neckarhamms.

Quelle: Stadt Heidelberg