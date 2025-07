Heidelberg – Stadtrallyes für junge Menschen! Neues Angebot in der MeinHeidelberg-App für junge Menschen, die Heidelberg erkunden möchten

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Mit einem neuen digitalen Angebot möchte die Stadt Heidelberg jungen Menschen, die neu in die Stadt ziehen, Heidelberg auf interaktive Weise näherbringen. Das Projekt, initiiert vom Büro Junges Heidelberg und der Abteilung Digitale Stadt, bietet ab sofort Stadtteil-Rallyes an, die in der MeinHeidelberg-App abrufbar sind. Im Fokus stehen Orte, die für junge Menschen besonders interessant sind, zum Beispiel für Auszubildende und Studierende. In den Touren können unbekanntere Ecken jenseits der Altstadt in Heidelberg erkundet werden, es gibt Tipps, wo sich unkompliziert Kontakte knüpfen lassen – und das alles auf spielerische Art verbunden mit Informationen zu den einzelnen Stationen. Interessierte können die Touren auf eigene Faust unternehmen und zu vielen Stationen Quizfragen beantworten.

Zwei Rallyes stehen bislang zur Verfügung: Eine Tour zeigt, was die Südstadt und Kirchheim alles zu bieten haben. Die andere Tour führt durch Bergheim und die Bahnstadt. Auch eine dritte Route durch die Altstadt ist in Planung. Wie bei den anderen Rallyes liegt der Schwerpunkt hierbei jedoch nicht auf den ohnehin bekannten Sehenswürdigkeiten, sondern es geht um „junge Orte“ – also darum, die Altstadt mit der Brille junger Menschen zu sehen. Die MeinHeidelberg-App gibt’s zum Download unter www.digitales.heidelberg.de/app. Das Angebot ist zu finden unter > Lokales > Junges Heidelberg.

Bei Fragen zu den Touren können sich Interessierte an das App-Team der Abteilung Digitale Stadt per E-Mail an digitales@heidelberg.de und an Corinna Uebel vom Büro Junges Heidelberg per E-Mail an junges-heidelberg@heidelberg.de wenden.

Quelle: Stadt Heidelberg