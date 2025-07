Heidelberg – Rotlichtunfall mit zwei Leichtverletzten – Zeugen gesucht

Heidelberg/Metropolregion Rhein-Neckar. Ein 64-jähriger Busfahrer war am Donnerstag mit einer Leerfahrt auf der Speyerer Straße in Richtung Ortsausgang unterwegs. Um kurz vor 11 Uhr fuhr plötzlich ein Peugeot von rechts kommend vom Czernyring auf die Speyerer Straße. In der Mitte der Kreuzung kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge, bei der sich die 59-jährige Fahrerin des Peugeot sowie deren 12-jähriger Beifahrer leicht verletzten. Sie kamen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Der Busfahrer blieb unverletzt. Es entstand mit über 25.000 Euro ein erheblicher Sachschaden. Der Peugeot musste abgeschleppt werden. Sowohl die Fahrerin als auch der Fahrer gaben in ihrer Vernehmung gegenüber der Polizei an, dass die Ampel für sie grün angezeigt hätte. Aufgrund der widersprüchlichen Aussagen bittet der Verkehrsdienst Heidelberg Zeuginnen und Zeugen sich bei der Polizei zu melden. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich dort unter der Telefonnummer 0621/ 174-4111 zu melden.

Quelle:

Polizeipräsidium Mannheim