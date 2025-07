Heidelberg – Lust auf Engagement und Beteiligung! Landesnetzwerk „Engagierte Stadt BW“ gegründet

Heidelberg / Freibung / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Was für ein Auftakt! Im Haus des Engagements in Freiburg haben 13 Städte aus Baden und Württemberg gemeinsam das neue Landesnetzwerk „Engagierte Stadt Baden-Württemberg“ aus der Taufe gehoben – pünktlich zum 10-jährigen Jubiläum des bundesweiten Netzwerks „Engagierte Stadt“. 25 engagierte Menschen – haupt- und ehrenamtlich – trafen sich, um neue Wege der Zusammenarbeit zu gestalten. Mit dabei: Vertreter:innen aus Freiburg, Rheinfelden, Rastatt, Heidelberg, Weinheim, Sulz am Neckar, Göppingen, Ulm, Schorndorf, Balingen und dem Verwaltungsverband Vorderes Kandertal. Moderiert von Corinna Walz (Stuttgart) wurden erste Schwerpunkte und Formate entwickelt – von Austausch- und Lernräumen bis hin zu konkreten Kooperationen und politischen Impulsen.

„Kaum ein anderes Netzwerk habe ich so lebendig und kraftvoll erlebt wie die Engagierte Stadt –

großartig, dass wir das jetzt auf Landesebene weiterführen“, betont Christine Spanninger aus Freiburg. Das Ziel des neuen Landesnetzwerks: Bestehende Strukturen stärken, gemeinsam handeln, Synergien nutzen – statt nebeneinander her zu arbeiten. Deshalb setzt das Netzwerk bewusst auf enge Zusammenarbeit mit den bereits bestehenden Initiativen im Land und den multisektoralen Ansatz. „Das neue Landesnetzwerk macht Lust auf Engagement und Beteiligung“, freute sich Isabell Glaser aus Göppingen. Und das meint: mehr Rückenwind für demokratisches Miteinander, freiwilliges Engagement und zukunftsfeste Beteiligung in Stadt und Land. Unterstützt und begrüßt wird die Gründung unter anderem vom Sozialministerium BadenWürttemberg, dem Städtetag Baden Württemberg und der Allianz für Beteiligung – ein starkes Signal!

„Wir stehen für gelebte Zusammenarbeit im Land“, so die Sprecher:innen Antje Reinhard (Freiburg), Hanni Derr (Heidelberg) und Hans-Ulrich Händel (Sulz a.N.). „Unser Netzwerk ist offen, neugierig, kraftvoll – und lädt alle Engagierten und Akteure in Baden-Württemberg zum Mitmachen ein!“ Kontakt: Landesnetzwerk Baden-Württemberg www.engagiertestadt.de

