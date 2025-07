Viernheim – Veranstaltungsreihe „Gemeinsam stark für Bildung“- Workshops mit kreativen Impulsen für mehr Chancengerechtigkeit

Viernheim/Kreis Bergstraße/Metropolregion Rhein-Neckar. Im Juni hat der Bildungsbeirat Viernheim seine Veranstaltungsreihe „Gemeinsam stark für Bildung“ für Multiplikatoren der Kinder- und Jugendarbeit fortgesetzt, um die Leitziele des Bildungsbeirats weiter zu fördern, den Austausch zu stärken und kreative sowie pädagogische Impulse zu setzen. Angeboten wurden drei spannende und kreative Workshops, die sich an das Leitziel „Chancengerechtigkeit“ anlehnten. Die Veranstaltungen „Action Painting“, „Cajón-Rhythmus-Workshop“ und ein Kreativ-Workshop zum Geschichtenerzählen waren kostenfrei und boten den teilnehmenden Übungsleitern und Erziehern eine tolle Gelegenheit, niedrigschwellige Methoden kennenzulernen, um Kinder für Kunst und Musik zu begeistern. In der heutigen Zeit ist es wichtiger denn je, Kindern und Jugendlichen gleichberechtigten Zugang zu kulturellen Angeboten zu ermöglichen. Kreative Workshops bieten eine hervorragende Gelegenheit für Mitarbeitende in Betreuungseinrichtungen, einfache und wirkungsvolle Methoden zu erlernen, um Kunst und Kultur niedrigschwellig und zugänglich zu gestalten. Ziel der Workshops war, die Chancengerechtigkeit zu fördern, indem Barrieren abgebaut und kreative Zugänge für alle Kinder geschaffen werden. Die Teilnehmenden lernten, wie sie mit einfachen Mitteln und kreativen Ansätzen Kinder motivieren können, sich künstlerisch auszudrücken, unabhängig von Vorwissen oder kulturellem Hintergrund.

Action Painting: Farbe, Ausdruck, Gemeinschaft

Unter der Leitung von Anne Gess von der Jugendwerkstatt der städtischen Jugendförderung konnten die Teilnehmenden des Workshops „Action Painting“ am 5. Juni im „Treff im Bahnhof“ ihrer Kreativität freien Lauf lassen: Mit dynamischen Pinsel- und Farbbewegungen gestalteten sie eine großformatige Leinwand. Dabei ging es auch darum, sich in die Perspektive von Kindern hineinzuversetzen – also frei zu malen und eigene Ideen unbefangen umzusetzen. Der Workshop förderte die Ausdruckskraft, das Gemeinschaftsgefühl und die Freude am kreativen Prozess. Die Teilnehmenden hatten viel Spaß, schufen künstlerische Begegnungszonen und konnten anschließend ihre Kunstwerke mit nach Hause nehmen.

Cajón-Workshop: Rhythmen spielerisch erleben

Beim Cajón-Rhythmus-Workshop am 11. Juni in der Albert-Schweitzer-Schule vermittelte Thilo Gansloser, Musiker und Gründer der Schlagzeugschule BUMM TSCHAK, den Teilnehmenden den Umgang mit der Kistentrommel. Gemeinsam wurden Rhythmen entwickelt, improvisiert und musikalische Erlebnisräume geschaffen. Tobias Mandel von der städtischen Jugendförderung fasste es treffend zusammen: „Ich hätte nie gedacht, dass ich so viel Spaß an Rhythmen haben kann!“

Kreativ-Workshop: Geschichten zum Leben erwecken

Im Kreativ-Workshop für Pädagoginnen und Pädagogen unter dem Titel „Bewegte Bilder – Geschichten“, geleitet vom Bildhauer und Performance-Künstler Thomas Putze, erhielten die Teilnehmenden am 26. Juni auf spielerische Weise Anregungen, wie Geschichten gemeinsam mit und für Kinder zum Leben erweckt werden können. Die passende Herangehensweise wurde durch viele interaktive Spiele veranschaulicht. Im Mittelpunkt stand die Metapher des Funkens: Für die Entstehung einer Geschichte – bildlich gesprochen ein Feuer – genügt oft schon ein kleiner Funke, den es im pädagogischen Alltag zu entfachen gilt. In der Albert-Schweitzer-Schule entstand so aus einem einzigen Funken eine Geschichte, die bei allen Beteiligten neue Perspektiven eröffnete. Alle konnten sich im kreativen Prozess selbst reflektieren und eigene Fähigkeiten und Stärken entdecken. „Ein durch und durch gelungener Workshop mit hohem Mehrwert“, so Ciler Demir von der AWO-Kita Kinderdörfel. Die Workshops unterstützten die Mitarbeitenden dabei, die kulturelle Teilhabe von Kindern in ihrer Einrichtung zu fördern und eine inklusive, kreative Umgebung zu schaffen, in der jedes Kind seine Talente entdecken und sich künstlerisch entfalten kann.



Zur Information

Der Bildungsbeirat Viernheim, eine Institution, die es im Kreis Bergstraße nur in Viernheim gibt, wurde im Juni 2024 gegründet und vereint rund 40 Akteurinnen und Akteure aus Schulen, Kitas, Vereinen, Verwaltung, Kirche und Zivilgesellschaft. Ziel ist, Bildung in Viernheim nachhaltig, gerecht und lebensnah zu gestalten. Die aktuelle Veranstaltungsreihe soll die sechs Leitziele des Bildungsbeirats für alle sichtbar und erlebbar machen: Bildung für nachhaltige Entwicklung, Chancengerechtigkeit, Demokratieförderung, lebensweltbezogene Pädagogik, gemeinsame Verantwortung und Inklusion. Die Leitziele, die die Grundlage für einen Bildungsplan 2030 für Viernheim bilden, wurden in den vergangenen Bildungskonferenzen erarbeitet und sind in der Geschäftsordnung des Bildungsbeirats verankert. Weitere Veranstaltungen sind bereits für die kommenden Monate terminiert: Am 24. Juli findet zum Leitziel „Demokratieförderung“ das Kindertheater „Alles was RECHT ist!“ auf der Sommerbühne statt, gefolgt von der Vollversammlung der Mitglieder des Bildungsbeirats am 25. September im „Treff im Bahnhof“ in Verbindung mit dem Leitziel „lebensweltbezogene Pädagogik“ sowie der Bildungskonferenz zum Thema Übergänge am 6. November im Bürgerhaus, die dem Leitziel „gemeinsame Verantwortung“ gewidmet ist.

Weitere Informationen zum Bildungsbeirat Viernheim sowie zur Veranstaltungsreihe „Gemeinsam stark für Bildung“ finden sich unter www.viernheim.de/bildungsbeirat