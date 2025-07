Speyer – Arbeitsunfall auf der A61 – Mann stürzt von Mobilfunkturm

Speyer / A61 / Metropolregion Rhein-Neckar(ots) Am heutigen frühen Nachmittag gegen 14:40 Uhr ereignete sich auf dem Parkplatz “Birkenschlag” auf der A61 in Fahrtrichtung Speyer ein tragischer Arbeitsunfall. Ein 31-Jähriger Mann eines Wartungsdienstes für Mobilfunkmasten, welcher Wartungsarbeiten am dortigen Funkmast durchführte, ist aus bislang ungeklärter Ursache von dem Mobilfunkturm aus ca. 3-4 Meter Höhe abgestürzt. Hierbei zog er sich mehrere Knochenbrüche zu. Lebensgefahr bestand aber zum Glück nicht. Zur Landung des Rettungshubschraubers musste der Parkplatz durch Beamte der Polizeiautobahnstation Ruchheim kurze Zeit komplett gesperrt werden. Nach aktuellen Erkenntnissen der Polizei wird ein Fremdverschulden als Ursache ausgeschlossen. Der 31-Jährige trug die vorgeschriebene Kletterausrüstung. Bei deren Überprüfung konnte keine Fehlfunktion oder Beschädigung festgestellt werden. Es wird momentan davon ausgegangen, dass der 31-jährige den Verschluss der Kletterausrüstung nicht richtig geschlossen hat und sich diese dann öffnete. Die Ermittlungen der Polizei zur genauen Ursache dauern jedoch noch an.

