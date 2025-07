Sinsheim – Verkehrsbeschränkende Maßnahmen – Stadtfest am 19. und 20. Juli 2025

Sinsheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Am Samstag, 19. Juli und Sonntag, 20. Juli 2025 findet in Sinsheim das 43. Stadtfest statt. In diesem Jahr wird das Sinsheimer Stadtfest wieder zweitägig als traditionelles Fest der Vereine gefeiert. Die Veranstaltung hat Auswirkungen auf den öffentlichen Verkehrsraum.

Im Einvernehmen mit dem Polizeipräsidium Mannheim wurden die folgenden verkehrsrechtlichen Maßnahmen angeordnet:

Vollsperrung

Burggasse und Kirchplatz werden von Freitag 18.07. ab 18:00 Uhr bis einschließlich Montag 21.07.2025 ganztägig voll gesperrt („Anwohner frei“ ab Einmündung Hauptstraße / Burggasse). Während der Veranstaltung ist die Zufahrt zum südlichen Teil des Kirchplatzes auch für Anwohner nicht möglich.

Halteverbote

Auf dem Kirchplatz und in der Grabengasse entlang der Burgmauer herrscht von Freitag 18.07. ab 18:00 Uhr bis einschließlich Montag 21.07.2025 ein absolutes Haltverbot.

Die geltenden gesetzlichen Parkregelungen werden während des gesamten Wochenendes überwacht. Parken ist nur in den gekennzeichneten Flächen gestattet, die während des Festbetriebs nicht gesperrt sind. In der Burggasse gibt es keine Parkflächen.

Quelle: Stadt Sinsheim