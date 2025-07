Schifferstadt – Diebstahl aus Traktoren

Schifferstadt/Rhein-Pfalz-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. In den frühen Morgenstunden des 09.07.2025, zwischen 02 Uhr und 06 Uhr, brachen bislang Unbekannte mehrere Traktoren eines landwirtschaftlichen Betriebs im Maurerweg auf und entwendeten technisches Inventar aus diesen. Der Gesamtschaden wird auf etwa 100.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei Ludwigshafen hat die Ermittlungen aufgenommen. Haben Sie in der Nacht von Dienstag (08.07.2025) auf Mittwoch (09.07.2025) verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder können Angaben zu Tat oder Täter machen? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963- 23312 oder per E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de entgegen.

Quelle: Polizeipräsidium Rheinpfalz