Sandhausen – Gemeinsam in die Pedale treten – Feierabend-Tour mit Bürgermeister Hakan Günes und Bike n’ Boat

Sandhausen/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Im Rahmen des diesjährigen STADTRADELNS lädt die Gemeinde Sandhausen am Dienstag, 15. Juli, zur beliebten Feierabend-Tour ein. Wie bereits im vergangenen Jahr wird auch Bürgermeister Hakan Günes mitradeln. Treffpunkt ist um 19:15 Uhr auf dem Rathaus-Vorplatz – von dort geht es gemeinsam mit dem Team von Sandhausens Fahrradgeschäft Bike n’ Boat rund um Sascha Römer auf eine 20 Kilometer lange, gemütliche Rundstrecke in der Umgebung. Mitradeln kann jede und jeder – ganz ohne Anmeldung. „Die Feierabend-Tour ist auch in diesem Jahr wieder eine tolle Gelegenheit, gemeinsam aktiv zu sein, ins Gespräch zu kommen und ganz nebenbei noch Kilometer für Sandhausen zu sammeln. Ich freue mich in der letzten Woche des Aktionszeitraums noch einmal gemeinsam mit den Mitbürgerinnen und Mitbürgern der Hopfengemeinde ordentlich in die Pedale zu treten”, so Bürgermeister Hakan Günes. Denn nur noch bis Freitag, 19. Juli, heißt es: Radeln für den Klimaschutz, für die eigene Gesundheit und ein starkes Zeichen für nachhaltige Mobilität setzen. Die Anmeldung zum STADTRADELN ist jederzeit möglich unter: www.stadtradeln.de/sandhausenSandhausen ist dabei auf einem guten Weg: Zuletzt konnten 364 Teilnehmende über 67.000 Kilometer erradeln – das entspricht der Vermeidung von rund elf Tonnen CO₂. Und der Trend zeigt nach oben: Drei Jahre in Folge wurde das Ergebnis jeweils übertroffen.

Also los: Auto stehen lassen und auf den Drahtesel schwingen, um den Erfolg aus den vergangenen Jahren fortzusetzen.

Die Feierabend-Tour auf einen Blick:

Was: Geführte STADTRADELN-Feierabend-Tour mit Bürgermeister Hakan Günes und Bike n’ Boat

Wann: Dienstag, 15. Juli 2025, Treffpunkt 19:15 Uhr

Wo: Rathausvorplatz Sandhausen

Strecke: ca. 20 Kilometer, gemütliches Tempo

Anmeldung: nicht erforderlich

Quelle: GEMEINDE SANDHAUSEN