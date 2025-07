Sandhausen – Der Glasfaserausbau geht in die nächste Projektphase – Verlegung der Leerrohre und Glasfaserleitungen startet noch im dritten Quartal

Sandhausen/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Der nächste Schritt des Breitbandausbaus in Sandhausen steht kurz bevor: Noch im dritten Quartal dieses Jahres werden die Bauarbeiten zur Verlegung schneller Internetanschlüsse beginnen. Die EnBW-Tochter NetCom BW reagierte 2024 mit der Ankündigung des Ausbaus auf die starke Nachfrage aus der Bevölkerung – rund 1.300 Glasfaseranschlüsse wurden im Rahmen der Vorvermarktung beauftragt. In enger Zusammenarbeit mit der Sparte Dienstleistungen der Netze BW, die als Generalunternehmer fungiert, hat NetCom BW die Projektplanung in den vergangenen Monaten weitgehend abgeschlossen. Nun folgt mit dem Baustart die nächste zentrale Phase des Vorhabens. Geplant ist der Ausbau nach dem FTTB-Prinzip („Fiber to the Building”): Die Glasfaserkabel werden vorwiegend im offenen Graben über die örtlichen Verteiler und die Grundstücke bis hin zu den vom Ausbau profitierenden Gebäuden verlegt. Dazu werden in den kommenden Monaten zahlreiche Kilometer an Leerrohren und Glasfaserleitungen unter die Erde gebracht. Parallel dazu erfolgt die Installation der aktiven Netztechnik, die zur Datenübertragung erforderlich ist.

Der Ausbau erfolgt vom PoP-Standort ausgehend, einem zentral im Ortskern gelegenen Knotenpunkt zur optimalen Datenverteilung, in Richtung der Außenbereiche. Beginnend mit Bauabschnitt 1, der sich ungefähr zwischen Bahnhofstraße, Goethestraße, Seegasse und Büchertstraße erstreckt, folgt anschließend Bauabschnitt 2, der sich südlich an den ersten Bauabschnitt anschließt. Bevor die Bauarbeiten beginnen, finden zunächst Begehungen der betroffenen Grundstücke statt. Die zuständige Baufirma wird hierfür rechtzeitig Kontakt zu den Gebäudeeigentümerinnen und Gebäudeeigentümern aufnehmen, da es während der Tiefbaumaßnahmen zu temporären Einschränkungen auf Straßen und Gehwegen kommen kann. Die NetCom BW bittet die Anwohnerinnen und Anwohner hierfür um Verständnis.

Alle Informationen zum Vorhaben, Produkten und Angeboten der NetCom BW finden Interessierte weiterhin auf der Unternehmenswebseite unter https://www.netcom-bw.de/sandhausen. Weiterhin besteht die Möglichkeit eine Anbindung der eigenen Immobilie in Auftrag zu geben. Fragen können jederzeit unter www.netcom-bw.de/kontaktformular oder www.netcom-bw.de/kontakt-glasfaserland an die Mitarbeitenden der NetCom BW gerichtet werden.

Quelle: GEMEINDE SANDHAUSEN