Mannheim – NACHTRAG: Dachstuhlbrand in den Quadraten

Bodenheim /Mainz – Nach einer Massenschlägerei zwischen ca. 20-25 Personen in Bodenheim, in der unter anderem Holzlatten als Schlagwerkzeuge zum Einsatz kamen, flüchtete ein Teil der Beteiligten mit einem Fahrzeug in Richtung B9. Fahndungskräfte konnten das flüchtende Fahrzeug kurz hinter der Tankstelle in Fahrtrichtung Mainz anhalten und einer Kontrolle unterziehen. Zur Absicherung der Kontrollstelle musste ... Mehr lesen »