Mannheim – Auto kommt nach Unfall in Möbelgeschäft zum Stehen – ERSTMELDUNG

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Nach einer Kollision zweier Autos am Donnerstag gegen 13:50 Uhr im Kreuzungsbereich Industriestraße/Fardelystraße kam ein Unfallbeteiligter mit dessen Auto im Schaufenster eines Möbelgeschäfts zum Stehen. Eine Seat-Fahrerin wollte von der Industriestraße nach links in die Fardelystraße abbiegen und kollidierte mit einem entgegenkommenden VW. Durch den Aufprall verlor der VW-Fahrer die Kontrolle über das Auto und fuhr in den Möbelladen. Bei dem Unfall wurden beide Autofahrer verletzt und mussten in ein Krankenhaus gebracht werden. Wie schwer die Verletzungen sind, ist noch unklar. Da die Autos nicht mehr fahrbereit sind, müssen sie abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme sowie der Abschleppmaßnahmen ist die Industriestraße zwischen der Fardelystraße und der Pyramidenstraße gesperrt.

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim