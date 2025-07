Mainz – Gesundheitsversorgung in Rheinland-Pfalz – Junge Union und Senioren-Union fordern mehr Studienplätze für Ärzte und Apotheker

Mainz – Die Babyboomer-Generation, d.h. die geburtenstarken Jahrgänge von 1954 bis 1969, steht vor einem massiven Renteneintritt, was erhebliche Auswirkungen auch auf die Gesundheitsversorgung in Rheinland-Pfalz hat. Bereits heute sind rund 40 % der Hausärztinnen und Hausärzte über 60 Jahre alt. In den nächsten fünf Jahren könnten bis zu 50% der Hausarztsitze im ländlichen Raum unbesetzt bleiben.

Dazu erklärt der Landesvorsitzende der Jungen Union (JU) Rheinland-Pfalz, Christopher Hauß:

„Die Ausbildung von Ärzten und Apothekern ist eine 100%ige Aufgabe der Landesregierung. Seit Jahrzehnten werden zu wenige Ärzte und Apotheker ausgebildet. Auf das Resultat antworten immer mehr Kommunen mit Stipendien für Universitäten im europäischen Ausland. Mehrere Landkreise haben mittlerweile mit einer solchen Universität einen Studiengang aufgesetzt. Die Kommunen wehren sich damit gegen eine Fehlplanung der Landesregierung, die eigentlich nur als Staatsversagen bezeichnet werden kann. Deshalb fordern wir die massive Steigerung der Studienplätze für Medizin und Pharmazie und die Eröffnung einer zweiten medizinischen Fakultät in Rheinland-Pfalz!”

Eine wohnortnahe, qualitativ hochwertige Gesundheitsversorgung ist ein zentrales Versprechen staatlicher Daseinsvorsorge. Dieses Versprechen darf nicht an Alter, Wohnort oder Einkommen scheitern.

„Aufgrund der geographischen Lage von Rheinland-Pfalz in Europa können wir uns auch eine grenzüberschreitende medizinischen Hochschule vorstellen. Wir fordern die Landesregierung auf, eine entsprechende Kooperation mit unseren Nachbarn in Frankreich, Luxemburg oder Belgien ernsthaft anzugehen. Darüber hinaus darf die Vergabe von Medizinstudienplätzen nicht nur von der Abiturnote abhängig sein, sondern muss sich auch an praktischen Fähigkeiten orientieren”, so der der Landesvorsitzende der Senioren-Union Rheinland-Pfalz, Karl-Heinz Totz, abschließend.

QUelle – CDU Rheinland-Pfalz