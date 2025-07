Ludwigshafen – Unfallflucht – Zeugen gesucht

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Mittwoch (09.07.2025), gegen 7:50 Uhr, war ein 32-jähriger Autofahrer mit einem grauen Opel Corsa auf der Saarlandstraße in Richtung Mundenheim unterwegs und wollte an der Kreuzung zum Adlerdamm nach links auf diesen abbiegen. Der Fahrer eines hinter ihm fahrenden, silber-grauen Autos mit einem roten Schriftzug erkannte dies zu spät und fuhr ihm auf. Im Anschluss entfernte er sich vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Wer hat den Unfall beobachtet und kann Hinweise auf den Verursacher geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Quelle: Polizeipräsidium Rheinpfalz