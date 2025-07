Ludwigshafen – Stadt sucht ehrenamtliche BürgerSolarBerater*innen

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) .Um das Beratungsangebot für Hauseigentümer*innen, die sich privat eine Photovoltaik-Anlage zulegen möchten, auszuweiten, plant die Stabsstelle Klimaschutz der Stadt den Aufbau eines neuen Bürgernetzwerks. Dafür werden Ludwigshafener*innen gesucht, die bereits eine Photovoltaik-Anlage auf ihrem Dach haben oder sich für das Thema begeistern, um in ihrer Nachbarschaft als Ansprechpersonen beratend zur Seite zu stehen. Um die Beratungen durchführen zu können, werden die BürgerSolarBerater*innen vorab intensiv geschult. Ziel der Schulung ist es, eine lokale Gruppe auf den Weg zu bringen, die sich eigenständig und eigenverantwortlich organisiert. Vorkenntnisse sind nützlich, aber nicht erforderlich

Für alle Interessierten, die ehrenamtlich BürgerSolarBerater*in werden wollen, gibt es am Dienstag, 5. August 2025, von 18.30 Uhr bis 21 Uhr online eine erste unverbindliche Infoveranstaltung. Dafür kann man sich bis zum 4. August 2025 per E-Mail anmelden unter holger.foerter-barth@metropolsolar.de.

Die Infoveranstaltung vermittelt eine Vorstellung davon, welche Aufgaben die Berater*innen erfüllen. Es besteht zudem die Möglichkeit, vor dem Start der Schulungen offene Fragen zu klären.

Angestrebt wird ein Team von etwa zehn Berater*innen. Nach der Infoveranstaltung findet die kostenlose Basisschulung im September statt. An vier Samstagen wird in jeweils vierstündigen Online-Workshops das Grundwissen von MetropolSolar vermittelt. Die Stadt Ludwigshafen erhofft sich von ihrer Initiative weitere Impulse für die lokale Energiewende.

“Für den weiteren Ausbau von Photovoltaikanlagen auf Ludwigshafens Dächern ist es wichtig, Interessierte unabhängig und umfassend zur Auswahl einer Photovoltaik-Anlage zu beraten. Hierzu möchten wir eine “BürgerSolarBeratung” initiieren, erklärt Ellen Schlomka, Leiterin der städtischen Stabsstelle Klimaschutz, das Projekt. Die ‘BürgerSolarBeratung’ soll andere Beratungsangebote nicht ersetzen, sondern ist vielmehr ein zusätzliches niederschwelliges Angebot. Wir erhoffen uns, dass sich damit noch mehr Bürger*innen für die Installation einer Photovoltaik-Anlage auf dem eigenen Hausdach begeistern lassen.” Die Schulung wird von der Stadt initiiert und vom gemeinnützigen Verein MetropolSolar e.V. angeboten, mit Hilfe der städtischen Tochter TWL finanziert und ist für die Teilnehmenden kostenlos. Die Inhalte der Schulungen werden völlig unabhängig von MetropolSolar entwickelt und angeboten. Seit Oktober 2021 hat der Verein, der sich für die vollständige Umstellung auf erneuerbare Energien einsetzt, 12 bundesweite Schulungsrunden für Gruppen in rund 70 Kommunen durchgeführt und ehrenamtlich Engagierte in die praktische Beratungsarbeit begleitet. Dadurch wurden zahlreiche Solar-Beratungen ausgelöst. Die 13. Schulungsrunde ist für September 2025 geplant.

Quelle: Stadt Ludwigshafen