Ludwigshafen – Birgitta Scheib – Glückwunsch zum 75. Geburtstag

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Birgitta Scheib gehört zu den aktiven Ehrenamtlichen in der Stadt Ludwigshafen. Nicht nur in der Initiative „Wir vom Berliner Platz“, sondern auch als Vorsitzende des Seniorenrates der Stadt Ludwigshafen setzt sie maßgebende Akzente. Darüber hinaus gestaltet sie als Seniorenbeauftragte aktiv das Vereinsleben beim ESV Ludwigshafen mit.

Grund genug, dass ihr der Vorsitzende der Ehrenamtsbörse VEhRA, und Sprecher die Initiative „Wir vom Berliner Platz“, Jürgen Hundemer, herzliche Glückwünsche zum 75. Geburtstagt überbracht hat.

Die Stadt Ludwigshafen braucht Menschen wie Birgitta Scheib, die sich als Ehrenamtlerin auf vielfältige Weise für das Gemeinwohl in Ludwigshafen einsetzen, betonte Hundemer bei seiner kurzen Laudatio an die Jubilarin.

„Wir vom Berliner Platz“ ist ein Zusammenschluss von Unternehmen, Institutionen und Privatpersonen, die sich zum Ziel gesetzt haben, mit vielfältigen Aktivitäten das Image des Berliner Platzes zu verbessern. In regelmäßigen Besprechungen beraten die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer über notwendige Maßnahmen auf dem Berliner Platz. Die

Mitglieder des Seniorenrates der Stadt Ludwigshafen sind dabei die tragende Säule und stehen an der Seite ihrer Vorsitzenden.

Quelle Verein Förderung des Ehrenamtes e.V.