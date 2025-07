Ludwigshafen – BASF erweitert flüssiges Enzymportfolio für die Wasch- und Reinigungsmittelindustrie

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar.

BASF ergänzt Enzymangebot um weitere Enzymtypen für effektive Fleckenentfernung, Pflege und strahlend weiße Wäsche

Kombination von Enzymen mit einem hochwertigen Produktportfolio schafft klare Performance-Differenzierung

Mit der Ausweitung ihres Produktportfolios für flüssige Enzyme baut BASF ihre Position als Innovationsführer und Anbieter von wichtigen Inhaltsstoffen für die Wasch- und Reinigungs-mittelindustrie weiter aus.

Dank einer herausragenden Innovationspipeline und umfangreicher Expertise hat BASF in den vergangenen Jahren ihr Enzym-Knowhow kontinuierlich erweitert. Mit der Ergänzung ihres Angebots um eine Lipase, Cellulase und Amylase bietet BASF nun eine umfangreiche Angebotspallette aller flüssiger Enzymtypen und kann so den hohen Anforderungen ihrer Kunden an qualitativ hochwertigen und leistungsstarken Enzymen für die verschiedensten Anwendungen gerecht werden. „Die Erweiterung und Integration dieser Enzymtypen in unser erstklassiges Sortiment an Leistungsprodukten ermöglicht es uns, gemeinsam mit unseren Kunden nachhaltige und leistungsstarke Lösungen für Waschmittelformulierungen zu entwickeln“, so Gisela Pinheiro, Senior Vice President Home Care and and I&I Cleaning bei BASF.

Lavergy® L Pace ist eine flüssige Lipase, die eine herausragende Entfernung von Fett- und Ölflecken bei niedrigen Temperaturen bietet. Im Gegensatz dazu ist Lavergy® C Care eine flüssige Pflege-Cellulase, die eine erstklassige Entfernung von Fusseln und Pilling ermöglicht und das Aussehen sowie das Gefühl von Baumwolle und Baumwollmischgeweben verbessert. Lavergy® C Care ist selbst im Zusammenspiel mit Proteasen äußerst stabil. Die Amylase Lavergy® A Star ist ein biologisch abbaubares Enzym, welches insbesondere Stärkeflecken effektiv entfernt und auch bei niedrigen Temperaturen gründlich reinigt.

Aufbauend auf ihrem Enzymportfolio hat BASF bereits im Jahr 2023 mit Lavergy® M Ace eine Mannanase auf den Markt gebracht. Dieses Enzym erzielt bei niedrigen Temperaturen und kurzen Waschzyklen effiziente Ergebnisse. Es ist besonders wirksam bei hartnäckigen Flecken von Guarkern- und Johannisbrotkernmehlen, die häufig in verarbeiteten Lebensmitteln wie Dressings, Soßen, Suppen, Eiscreme und Desserts verwendet werden. Mit Lavergy® C Bright hat BASF eine Reinigungs-Cellulase eingeführt, die über eine effektive Anti-Redeposition-Funktionalität verfügt. Diese Lösung trägt dazu bei, strahlende Weißheit und Helligkeit von Baumwolle und Baumwollmischgewebe selbst bei niedrigen Temperaturen zu bewahren. Mit den Protease-Typen Lavergy® Pro hat sich BASF im Jahr 2016 am Enzymmarkt etabliert. Lavergy® Pro-Typen sind Hochleistungsalternativen für Flüssigwaschmittel und entfalten ihre Wirkung schon bei niedriger Waschtemperatur. Mit diesen Enzymen lassen sich zum Beispiel Flecken von Ei, Blut und Milch besonders gut entfernen.

Mit der Ergänzung ihres flüssigen Enzymportfolios und einer erstklassigen Auswahl an Produktlösungen stellt BASF ihren Kunden eine noch breitere Palette an Inhaltsstoffen zur Verfügung, um die Anforderungen und Herausforderungen der Waschmittelindustrie bestmöglich zu erfüllen.

Über den Unternehmensbereich Care Chemicals der BASF

Als BASF-Unternehmensbereich Care Chemicals bieten wir ein breites Portfolio an Inhaltsstoffen für Personal Care, Home Care und Industrial & Institutional Cleaning sowie für technische Anwendungen. Wir sind einer der führenden Anbieter für die Kosmetikindustrie sowie für die Wasch- und Reinigungsmittelindustrie und unterstützen unsere Kunden auf der ganzen Welt mit innovativen und nachhaltigen Produkten, Lösungen und Konzepten. Das hochwertige Produktsortiment des Unternehmensbereichs umfasst Tenside, Emulgatoren, Polymere, Emollients, Komplexbildner, kosmetische Wirkstoffe und UV-Filter. Wir betreiben Produktions- und Entwicklungsstandorte in allen Regionen und bauen unsere Präsenz in den Wachstumsmärkten weiter aus. Weitere Informationen sind zu finden unter www.care-chemicals.basf.com.

Über BASF

BASF steht für Chemie für eine nachhaltige Zukunft. Unser Anspruch: Wir wollen das bevorzugte Chemieunternehmen sein, um die grüne Transformation unserer Kunden zu ermöglichen. Wir verbinden wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Rund 112.000 Mitarbeitende in der BASF-Gruppe tragen zum Erfolg unserer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt bei. Unser Portfolio umfasst als Core Businesses die Segmente Chemicals, Materials, Industrial Solutions und Nutrition & Care; die Standalone Businesses sind in den Segmenten Surface Technologies und Agricultural Solutions gebündelt. BASF erzielte 2024 weltweit einen Umsatz von 65,3 Milliarden €. BASF-Aktien werden an der Börse in Frankfurt (BAS) sowie als American Depositary Receipts (BASFY) in den USA gehandelt. Weitere Informationen unter www.basf.com.

Quelle BASF