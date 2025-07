Ludwigshafen – Autoeinbruch – Zeugen gesucht

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Zwischen Dienstag (08.07.2025, 20:10 Uhr) und Mittwoch (09.07.2025, 11:30 Uhr), wurde in der Hemshofstraße der Geldbeutel einer 42-Jährigen aus ihrem Auto entwendet. Das Fahrzeug war zur fraglichen Zeit am Straßenrand geparkt. Durch den Diebstahl sowie die gewaltsame Öffnung des Autos durch die Täter entstand ein Gesamtschaden von etwa 350 Euro. Haben Sie etwas gesehen? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963- 24250 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Quelle: Polizeipräsidium Rheinpfalz