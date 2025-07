Ludwigshafen – Autodiebstahl – Zeugen gesucht

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Zwischen Dienstag (08.07.2025, 18 Uhr) und Mittwoch (09.07.2025, 7 Uhr), entwendeten bislang Unbekannte in der Erzbergstraße (Nähe Kreuzung Kneippstraße)den Mercedes eines 66-Jährigen. Dieser hatte sich zur Tatzeit in einem Anhänger befunden. Es wurden zudem zwei weitere Fahrzeuge, ein Skoda und ein Mercedes-Benz Sprinter, beschädigt. Bei beiden wurde die Fensterscheibe eingeschlagen um u.a. an die Fahrzeugpapiere zu gelangen. Haben Sie etwas gesehen? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963- 24250 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Quelle: Polizeipräsidium Rheinpfalz