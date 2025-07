Landau – „Gemeinsam für den Vogelschutz“ – Zoo und Zooschule Landau präsentieren Kartenspiel „Vogel-Memo“ – Ministerpräsident Alexander Schweitzer lobt länderübergreifendes Engagement für den Artenschutz

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. Auch ein Starkregenschauer bis kurz vor Veranstaltungsbeginn hielt jetzt zahlreiche Menschen nicht davon ab, zum Lauschen und Spielen in den Zoo Landau in der Pfalz zu kommen. Im Beisein des rheinland-pfälzischen Ministerpräsidenten Alexander Schweitzer präsentierten Zoo und Zooschule ein lehrreiches vogelkundliches Kartenspiel. Das als Quartett und als Memory spielbare Kartenset wurde gemeinsam mit Bildungspartnern in Ruanda erstellt und ist ab sofort verfügbar. Bürgermeister und Zoodezernent Lukas Hartmann begrüßte inmitten des Zoos die Gäste der Veranstaltung, wobei er sicher war, dass viele ähnlich schöne Kindheitserinnerungen mit Zoobesuchen in Landau verbinden wie er selbst. Eine Anmerkung, die Ministerpräsident Alexander Schweitzer sogleich in seinem Grußwort aufgriff und anschließend den Bogen zur besonderen Beziehung zwischen dem zentralostafrikanischen Land Ruanda und Rheinland-Pfalz schlug und dazu ausführte: „Seit über 40 Jahren verbindet Ruanda und Rheinland-Pfalz eine besondere Partnerschaft, die von unzähligen engagierten Menschen auf beiden Seiten gelebt wird. Der erfolgreiche Jugendaustausch zwischen der Zooschule Landau und der Rwanda Wildlife Conservation Association RWCA zeigt eindrucksvoll, wie Zusammenarbeit über Grenzen hinweg nicht nur Menschen, sondern auch gemeinsame Anliegen wie den Schutz der Artenvielfalt zusammenbringt. Das gemeinsam entwickelte Vogel-Memo ist ein wunderbares Beispiel dafür, wie spielerisch und kreativ Bildungsarbeit zum Artenschutz gelingen kann!“ Die Landesregierung unterstütze gerne solche Projekte mit voller Überzeugung. So bliebe der Geist der Partnerschaft lebendig und gleichzeitig wrde ein Beitrag zu einer nachhaltigen globalen Entwicklung geleistet, zeigte sich Schweitzer überzeugt.



Landaus Zoodirektor Dr. Jens-Ove Heckel erläuterte die engen Bezüge des Zoos zu Ruanda und erinnerte daran: „Seit 2017 kooperieren der Zoo und der Zoofreundeskreis mit der RWCA eng im Natur- und Artenschutz mit einem besonderen Fokus auf dem Schutz des Kronenkranichs“. Die Leiterin der Landauer Zooschule, Dr. Gudrun Hollstein, stellte die damit verbundene Bildungspartnerschaft vor, die die Zooschule mit der Naturschutzeinrichtung „Umusambi Village“, dem Dorf der Kraniche, in Ruanda eingegangen ist. „Von und miteinander lernen, gerade auch in der Bildungsarbeit, das ist unser Ziel“, erläuterte sie. „Das Kartenspiel soll eine Brücke zwischen unseren Ländern bilden und die Artenkenntnis erweitern, denn nachhaltiger Naturschutz ist ohne Artenkenntnis nicht möglich.“ Nach einer berührenden Videobotschaft aus Ruanda, in der Kinder dort begeistert in einen spielerischen Wettstreit zum neu erworbenen Wissen über die 36 beschriebenen Vogelarten traten, berichtete Zoopädagogin Anna Stachelscheid lebendig von ihren Erlebnissen im Rahmen eines Austauschs im „Umusambi Village“. Der Landauer Schüler Paul Donie stellte dann den interessierten Gästen das lehrreiche Kartenspiel anschaulich vor.

Die Spielkarten zeigen zum einen Vogelarten, die in Ruanda beheimatet sind, und zum anderen Vögel, die in Deutschland beobachtet werden können. Immer zwei ähnliche Vogelarten aus Europa und Ruanda gehören zusammen. Wer in der Memoryvariante die meisten Spielkartenpaare vorweisen kann, gewinnt das Spiel. Auf den Spielkarten wird zu jedem Vogel auch Wissenswertes über den Lebensraum, die Nahrung und zu Besonderheiten der Art vermittelt. So können die Spielerinnen und Spieler nicht nur Spaß haben, sondern auch Spannendes über Vogelarten lernen. Und sogleich wurde von großen und kleinen Gästen das „Vogel-Memo“, angeleitet von 12 Kindern der Pestalozzi-Schule, ausprobiert. Auch Bürgermeister Hartmann und Ministerpräsident Alexander Schweitzer spielten begeistert mit. Den Druck von insgesamt 1.000 Kartenspielen hat die Staatskanzlei des Landes Rheinland-Pfalz finanziert, 500 Exemplare in englischer Sprache sind für die Bildungspartner in Ruanda bestimmt, 500 Exemplare in deutscher Sprache werden an Multiplikatoren verschenkt oder gegen eine Spende abgegeben. Interessierte können sich gerne an den Zoo Landau wenden.

Quelle: Stadt Landau