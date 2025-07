Landau – Dammheim hält zusammen – Große Anteilnahme und starkes Gemeinschaftsgefühl bei Infoabend nach Großbrand im Landauer Stadtdorf

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Bilder der Explosion und des Brandes am vergangenen Samstag in Dammheim sind noch frisch, die Erschütterung sitzt tief – und doch zeigte sich am Dienstagabend eindrucksvoll: Dammheim lässt niemanden alleine. Rund 120 Bürgerinnen und Bürger kamen auf Einladung von Ortsvorsteher Florian Maier in die Turnhalle, um sich zu informieren, Fragen zu stellen und vor allem: füreinander da zu sein. Auch Landaus Oberbürgermeister Dominik Geißler war vor Ort und suchte das direkte Gespräch mit den Menschen. Ortsvorsteher Florian Maier eröffnete die Veranstaltung mit eindrücklichen Worten: „Manche behaupten, heute denke jeder nur noch an sich. Doch der vergangene Samstag hat eindrucksvoll das Gegenteil bewiesen.“ Dammheim habe in schwierigen Zeiten Zusammenhalt und Mitgefühl gezeigt – spürbar in persönlichen Gesprächen, kleinen Gesten und einem gelebten Miteinander. „Gleichzeitig wissen wir: Nach einem solch erschütternden Erlebnis bleiben Fragen – und Redebedarf. Dieser Abend soll Raum schaffen für Information, Austausch und das, was bisher unausgesprochen geblieben ist“, so Florian Maier.

Im Mittelpunkt standen daher sowohl die Aufarbeitung der Ereignisse als auch konkrete Unterstützungsangebote für Betroffene. Vertreterinnen und Vertreter der Stadt, des Ortes, der Feuerwehr, des DRK und dessen Psychosozialer Notfallversorgung standen für Gespräche zur Verfügung und beantworteten die Fragen der Bürgerinnen und Bürger. Der stellvertretende Brand- und Katastrophenschutzinspekteur der Stadt Landau Michael Bumb stellte das Einsatzgeschehen, die Abläufe am Brandtag und die Herausforderungen für die Feuerwehr bei einem weitgehend zerstörten Gebäude dar, während der Vize-Präsident des Landauer DRK Peter Wollny die Lageeinschätzung aus Sicht des DRK schilderte. Oberbürgermeister Geißler zeigte sich tief bewegt von der Beteiligung und dem Zusammenhalt vor Ort: „In schweren Momenten wird deutlich, wie stark eine Gemeinschaft wirklich ist – und Dammheim hat eindrucksvoll Herz und Stärke bewiesen. Mein Dank gilt allen, die geholfen, unterstützt und mitangepackt haben.“

Beide, Oberbürgermeister und Ortsvorsteher, dankten beim Infoabend noch einmal ausdrücklich den Einsatzkräften: der Feuerwehr Landau mit ihren Ortsteilwehren, allen voran der Einheit Dammheim, der Feuerwehr Bornheim, der Feuerwehr Offenbach, dem DRK, dem THW, der DLRG, der Polizei und der Tierrettung. Und auch aus dem Publikum kam viel Anerkennung: In Wortmeldungen und mit Applaus brachten die Dammheimerinnen und Dammheimer ihre große Dankbarkeit für das schnelle und entschlossene Handeln der Blaulichtfamilie zum Ausdruck – ein Handeln, das am Brandtag Schlimmeres verhindert hatte. Auch Dammheimer Bürger hatten unmittelbar nach der Explosion unter hohem persönlichen Risiko entschlossen gehandelt. Wen das Geschehene nicht loslässt, kann sich bei verschiedenen Adressen Hilfe holen – das war eine der Kernbotschaften des Infoabends etwa von Sabine Drescher von der Psychosozialen Notfallversorgung, einer spezialisierten Einheit des DRK, die in Krisensituationen Menschen psychosozial betreut. Sie ist unter psnv@drk-suew.de oder 0151 108 419 49 für Hilfesuchende erreichbar.

