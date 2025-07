Hockenheim – Zur Erinnerung: #A6 bei Hockenheim von Donnerstag bis Dienstag voll gesperrt

Hockkenheim / Metropolregion Rhein-Neckar.Ab Donnerstagabend um 22 Uhr wird die #A6 an der Anschlussstelle Schwetzingen-Hockenheim in beiden Richtungen wegen Bauarbeiten komplett gesperrt. Am Dienstagmorgen, den 15. Juli, soll die Sperrung gegen 6 Uhr beendet sein.

Grund sind Bauarbeiten am Neubau der Brücke die zur B39 gehört und direkt über die A6 führt. Der Verkehr wird deshalb großräumig umgeleitet.

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE! teilen

teilen

teilen

teilen

teilen

teilen

teilen

teilen

E-Mail

drucken