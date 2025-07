Hirschberg – S3L wieder in Staffel Süd – Die erste Herrenmannschaft der Handball Spielgemeinschaft an der Bergstraße trifft in der Staffel Süd alte Bekannte – Florian Taafel ist mit Trainingsauftakt zufrieden

Hirschberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Diese Nachricht wurde von der Spielgemeinschaft mit Begeisterung aufgenommen: Die S3L spielt wieder in der Staffel Süd. „Für uns bedeutet das ein Wiedersehen mit Mannschaften, die wir schon seit Jahren gut kennen und spannende Derbys“, freut sich Uli Roth. Auch für die Fans sei die neue Staffeleinteilung wesentlich interessanter, ergänzt er, „wir hoffen natürlich auch, dass jetzt viele unsere Mannschaft auf Auswärtsspielen

unterstützen“. Sportlich stellt die Staffel Süd die Bergsträßer Handballer vor Herausforderungen. „Diese Einteilung ist

attraktiv, aber auch sehr anspruchsvoll“, erklärt der sportliche Leiter Mark Wetzel. Der Süden sei in der Breite stark

aufgestellt, die Mannschaften seien zum Teil sehr torgefährlich und würden vom Leistungsniveau eng beieinander

liegen.

Der neue Trainer Florian Taafel freut sich ebenfalls über die Staffel Süd und hat schon drei Begegnungen im Blick, die

für ihn besonders spannend sind: „Zum einen ist das natürlich das Lokalderby gegen die HG Oftersheim/Schwetzingen aber auch die Begegnung mit der SG Pforzheim-Eutingen aus meiner Heimatstadt wird interessant und natürlich die Spiele gegen die Salamander, also gegen Kornwestheim, hier habe ich ja zuletzt aktiv mitgespielt“. Ein Wiedersehen also mit vielen Freunden und Bekannten.

Mit in der Staffel Süd sind außerdem die Mannschaften: Wölfe Würzburg, VfL Pfullingen, TSV Neuhausen/Filder

1898, Rhein-Neckar Löwen II, HBW Balingen-Weilstetten II, TSB Heilbronn-Horkheim, TuS Fürstenfeldbruck, HC

Erlangen II, TV 1861 Erlangen-Bruck, TV Bittenfeld 1898 II, SG Köndringen/Teningen sowie die HSG Konstanz. „Von

den Entfernungen her gibt sich das im Vergleich zur Staffel Süd-West nicht viel“, erläutert Mark Wetzel, dennoch sei

man emotional einfach näher dran.

Würde alles nach dem bisherigen Plan des deutschen Handballbundes laufen, würde die S3L mit einem

Auswärtsspiel am 23. August gegen Bittenfeld in die neue Saison starten, das erste Heimspiel wäre am 30.08. gegen

Pforzheim. „Wir sind hier noch gemeinsam mit anderen Vereinen am Verhandeln“, betont Mark Wetzel. Man hoffe,

den Saisonstart um zwei Spieltage nach hinten verlegen zu können. Ausweichtermine wären im November

vorhanden. „Der 23. August liegt noch mitten in den Sommerferien, das ist für die meisten in der Staffel nicht so ideal“,

so der sportliche Leiter. Endgültige Klarheit über die Termine werde es vermutlich aber erst im Laufe der kommenden

Wochen geben.

Unabhängig davon sind die Spieler der ersten Herrenmannschaft schon mittendrin im Training. Bisher ist Trainer

Florian Taafel mit den Leistungen seiner Jungs zufrieden und sieht viel Potential: „Mein erster Eindruck ist wirklich

positiv, die Mannschaft ist gut drauf und sehr engagiert, alle ziehen mit. Gleichzeitig läuft die Organisation im

Hintergrund professionell, besser könnte es gerade kaum sein“. Die Neuzugänge wie Jakob Leun und Stefan Salger

(beide Rückraum rechts) sowie Lukás Luba (Tor) hätten sich bereits hervorragend integriert und seien mit viel Power

dabei. Die Spieler sind alle gesundheitlich fit, abgesehen von den längerfristig Verletzten Tim Götz und Nikola Sorda.

Von der zweiten Herrenmannschaft jetzt mit im Kader sind Moritz Mangold, Lukas Gutsche und Bastian Seitz, der

bereits in der vergangenen Saison in der ersten Mannschaft mitspielte. Der gesamte Kader auf einen Blick: Leon

Keller, Tobias Schetters, Fabian Schwarzer, Stefan Salger, Jakob Leun, Tim Götz, Niklas Krämer, Lucas Bauer,

Lukas Gutsche, Moritz Mangold, Nikola Sorda, Max Preller, Sven Schreiber, Bastian Seitz, Hannes Weindl, Max

Kessler, Lukás Luba, Moritz Keller, Max Kneier.

„Mit diesem Kader sind wir wirklich sehr gut ausgestellt“, ist sich auch Tom Zahn sicher, ebenfalls sportlicher Leiter bei der Spielgemeinschaft S3L. Die erste Herrenmannschaft sieht optimistisch dem Saisonauftakt entgegen. Bevor es

richtig los geht, wird eifrig trainiert, außerdem stehen noch mehrere Testspiele an. Die erste Begegnung gegen

Haßloch (46:38) lief zur Zufriedenheit des Trainers. „Da war schon einiges richtig gut“, resümiert Florian Taafel.

Insgesamt wünscht er sich noch etwas mehr Tempo von hinten und auch in der Abwehr könne man noch etwas

nachbessern, aber das seien Kleinigkeiten. Im nächsten Testspiel trifft die Mannschaft auf den HCN Neuenburg;

Anwurf in der Heinrich-Beck Halle ist am kommenden Freitag, dem 11.07. um 19 Uhr. Gäste sind willkommen, der

Eintritt ist frei.

Dauerkarten für die kommende Saison können in der Geschäftsstelle in Großsachsen vorbestellt werden. Diese ist zu

den Geschäftszeiten (Di, Do, Fr, 10-13 Uhr) oder per Mail: office_gro@ s3l-handball@com oder telefonisch unter

06201/56243 erreichbar.

Quelle: S3L Handball Spielbetriebs GmbH