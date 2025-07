Hemsbach – Bedrohung und Körperverletzung nach Streitigkeiten – Zeugen gesucht

Hemsbach/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Mittwochabend gegen 22:15 Uhr kam es zu einem Streitigkeiten zwischen mehreren Personen auf der Reichenberger Straße. In diesem Zusammenhang wurden gegenseitige Bedrohungen ausgesprochen und ein 20-Jähriger wurde mit einem Hackebeil von einem 30-Jährigem leicht am Handgelenk verletzt. Der genaue Tatablauf ist noch Gegenstand der laufenden Ermittlungen des Polizeiposten Hemsbach. Personen, die sachdienliche Hinweise zu diesem Vorfall mitteilen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weinheim unter der Telefonnummer 06201 1003-0 zu melden.

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim