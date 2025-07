Heidelberg – Unfall zwischen Linienbus und Auto – ERSTMELDUNG

Heidelberg/Metropolregion Rhein-Neckar. Bei einem Unfall in der Speyerer Straße am Donnerstagvormittag gegen 11 Uhr zwischen einem Linienbus und einem Auto wurden eine Frau sowie deren Kind verletzt. Ersten Ermittlungen zufolge wollte der Busfahrer von der Montpellierbrücke kommend die Speyerer Straße befahren, als die Autofahrerin vom Czernyring kommend über die Speyerer Straße in die Carl-Benz-Straße fahren wollte. Im Kreuzungsbereich verunfallten die beiden Fahrzeuge schließlich miteinander. Da die leicht verletzte Autofahrerin sowie deren Kind nicht selbstständig das Fahrzeug verlassen konnten, musste die Berufsfeuerwehr Heidelberg das Auto mit schwerem Gerät öffnen. Während der Unfallaufnahme stand der Linienbus verkehrsbehindernd auf der Speyerer Straße, sodass ein Überfahren vom Czernyring in die Carl-Benz-Straße vorübergehend nicht möglich war. Der Bus konnte zwischenzeitlich von der Unfallstelle entfernt werden, wodurch die Fahrbahn wieder für den Verkehr freigegeben werden konnte. Die beiden Verletzten wurden in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Wie schwer deren Verletzungen sind, ist noch unklar. Auch zum Alter der beiden liegen noch keine Informationen vor. Zur Unfallursachen laufen die Ermittlungen noch.

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim