Heidelberg – SPD-Fraktion warnt: Schulsozialarbeit in Heidelberg ist in Gefahr! Landesregierung darf Kommunen nicht im Stich lassen

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die SPD-Fraktion im Heidelberger Gemeinderat schlägt Alarm: Was gut gemeint war, droht jetzt zum Rückschritt zu werden: Die geplante neue Verwaltungsvorschrift des Landes zur Schulsozialarbeit gefährdet ab dem Schuljahr 2026/27 die bestehenden Strukturen in Heidelberg. Die SPD-Gemeinderatsfraktion warnt davor, dass Stellen in der Schulsozialarbeit in unserer Stadt auf der Kippe stehen – mit weitreichenden Folgen für Kinder, Jugendliche und Schulen.

„Was Minister Lucha da plant, ist realitätsfern und unverantwortlich“, erklärt der SPD-Fraktionsvorsitzende Sören Michelsburg. „Ohne Rücksicht auf Schulgröße, soziale Lage oder tatsächlichen Bedarf sollen nur noch durchschnittlich 0,6 Stellen pro Schule gefördert werden – bei einer gleichbleibend niedrigen Pauschale von 16.700 Euro pro Stelle. Das ist eine Kürzung durch die Hintertür.“

Gerade in Zeiten wachsender Herausforderungen – von mentaler Gesundheit über Gewaltprävention bis hin zur Integration – sei Schulsozialarbeit unverzichtbar. „Statt sie auszubauen, droht jetzt ein Rückbau. Das ist ein bildungspolitischer Offenbarungseid“, so Michelsburg weiter.

Die SPD-Gemeinderatsfraktion unterstützt daher die Forderungen der SPD-Landtagsfraktion:

Rückkehr zur dynamisierten Drittelförderung, angepasst an die gestiegenen Personalkosten

keine Deckelung auf 0,6 Vollzeitäquivalente (VZÄ) pro Schule, sondern Berücksichtigung von Schülerzahlen, Schulart und Sozialstruktur

verlässlicher Bestandsschutz für bereits bestehende, überdurchschnittlich ausgestattete Angebote

und eine langfristige Übernahme der Kosten durch das Land.

Die SPD im Gemeinderat von Heidelberg ruft Verwaltung, Schulleitungen, Träger und Elternvertretungen dazu auf, sich gemeinsam gegen diese Entwicklung zu stellen. „Schulsozialarbeit ist keine freiwillige Kür, sondern eine zentrale Investition in Bildungsgerechtigkeit. Wir kämpfen dafür, dass sie in Heidelberg erhalten und ausgebaut wird.“, schließt Michelsburg ab.

Quelle: SPD Gemeinderatsfraktion Heidelberg