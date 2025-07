Gommersheim – Verletzter Traktorfahrer

Gommersheim/Landkreis Südliche einstraße/Metropolregion Rhein-Neckar. Am späten Abend (09.07.2025, 22.35 Uhr) kam es auf der L 530 zwischen Gommersheim und Geinsheim zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 24 Jahre alter Traktorfahrer vom Fahrersitz geschleudert und schwer verletzt wurde. Angeblich will ein 67 Jahre alter VW-Fahrer den vorausfahrenden Traktor nicht gesehen haben und fuhr in dessen Heck. Bei der Unfallaufnahme wurde bei dem 67-Jährigen eine Alkoholfahne festgestellt. Eine Blutprobe wurde angeordnet. Die Ermittlungen dauern an.

Quelle: Polizeiinspektion Edenkoben