Germershein- Problemmüllfahrzeug auf Tour durch den Landkreis

Hockkenheim / Metropolregion Rhein-Neckar.Ab Donnerstagabend um 22 Uhr wird die #A6 an der Anschlussstelle Schwetzingen-Hockenheim in beiden Richtungen wegen Bauarbeiten komplett gesperrt. Am Dienstagmorgen, den 15. Juli, soll die Sperrung gegen 6 Uhr beendet sein. Grund sind Bauarbeiten am Neubau der Brücke die zur B39 gehört und direkt über die A6 führt. Der Verkehr wird ... Mehr lesen »