Bad Dürkheim – SGD Süd und Kantina Kobelaise spenden für den Kinderschutzbund Neustadt-Bad Dürkheim

Bad Dürkheim / Neustadt / Metropolregion Rhein-Neckar.Beim Erlebnistag anlässlich des 25-jähirgen Bestehens der Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd (SGD Süd) wurden selbstgebackener Kuchen und Kaffee gegen Spenden an die Besucherinnen und Besucher ausgegeben. Auch der Betreiber der Kantine „Kantina Kobelaise“, Tim Kobel, hat sich mit 100 Euro an der Spendenaktion beteiligt. Der gesamte Erlös in Höhe von rund 470 Euro wurde durch den Präsidenten der SGD Süd, Prof. Dr. Hannes Kopf, gemeinsam mit Tim Kobel an den Kinderschutzbund Neustadt-Bad Dürkheim, vertreten durch die erste Vorsitzende Monika Lang sowie Birgit Rieger und Erika Vogt.

“Ich freue mich sehr, dass wir bei unserer Jubiläumsveranstaltung auch etwas Gutes für die Region tun konnten und den Kinderschutzbund so bei seiner wichtigen Arbeit unterstützen können”, betonte SGD Süd-Präsident Hannes Kopf.

Der Orts- und Kreisverband Neustadt – Bad Dürkheim des Kinderschutzbund Rheinland-Pfalz engagiert sich seit 1990 für das Wohl und die Rechte der Kinder im Land. Viele ehrenamtliche und hauptamtliche Helferinnen und Helfer unterstützen Kinder, Jugendliche, Eltern und Großeltern und andere Rat- und Hilfesuchende in der Region mit vielfältigen Angeboten und sind Ansprechpartner im kommunalen Bereich und in Fachgremien aktiv. Weitere Infos finden Sie unter https://www.kinderschutzbund-nw-duew.de/

Foto: SGD Süd

v.l.n.r.: Erika Vogt, Prof. Dr. Hannes Kopf, Birgit Rieger, Monika Lang und Tim Kobel

Quelle – STRUKTUR- UND GENEHMIGUNGSDIREKTION SÜD