Alzey – Rollerbrand greift auf 15 Mülltonnen über – Zeugen gesucht

Alzey/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Donnerstag, 03.07.2025, gegen 11:00 Uhr ging ein in der Frankenstraße in Alzey abgestellter Motorroller in Flammen auf. Das Feuer griff auf 15 Mülltonnen und einen Stromkasten über (vgl Berichterstattung). Der Schaden beläuft sich auf ca. 2500,- EUR. Die Brandursache ist weiterhin ungeklärt. Kurz vor dem Brand wurde eine Gruppe Jugendlicher im Bereich des Stellplatzes gesehen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise zu dieser Gruppierung unter 06731/911-2500 (Polizei Alzey).

Quelle: Polizeidirektion Worms