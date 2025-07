Zuzenhausen – Nahuel Noll verlängert langfristig bei der TSG Hoffenheim – Leihe nach Hannover

Zuzenhausen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Fußball-Bundesligist TSG Hoffenheim hat den im Juni 2027 auslaufenden Vertrag mit Torhüter Nahuel Noll vorzeitig langfristig verlängert. Der deutsche U21-Nationalkeeper wird gleichzeitig für die kommende Spielzeit an den Zweitligisten Hannover 96 verliehen.

„Nahuel ist ein überaus talentierter Torhüter, der sein Können bereits in der vergangenen Saison bei Greuther Fürth in der Zweiten Liga unter Beweis gestellt hat“, erklärt Andreas Schicker, Geschäftsführer Sport bei der TSG Hoffenheim. „Wir haben uns nun gemeinsam mit ihm dazu entschieden, auch in der kommenden Saison eine Leihe zu einem ambitionierten Zweitligisten anzustreben. Er soll bei Hannover 96 weiterhin möglichst viele Spiele absolvieren und so seinen in Fürth eingeschlagenen Weg fortführen und den nächsten Schritt in seiner Karriere und Entwicklung gehen. Wir sind überzeugt davon, dass auch diese Leihe für alle Seiten erfolgreich sein wird.“

Nahuel Noll wechselte im Sommer 2019 aus der Jugend des TSV 1860 München in die TSG-Akademie und lief dort zunächst für die U17 der Hoffenheimer auf. Seit 2022 gehört der 22 Jahre alte Torwart zum Profikader. In dieser Zeit absolvierte er 64 Spiele für die Regionalliga-Mannschaft der TSG. Für die deutsche U20-Nationalmannschaft stand Noll seit seinem Debüt im September 2022 sechs Mal auf dem Rasen und war zuletzt auch Teil des EM-Kaders der deutschen U21-Nationalmannschaft, die in der Slowakei Vize-Europameister wurde. In der vergangenen Saison war Noll an den Zweitligisten Greuther Fürth ausgeliehen. Für die Franken absolvierte der Keeper 29 Spiele in der Zweiten Liga, sowie zwei Partien im DFB-Pokal.

Quelle: TSG 1899 Hoffenheim Fußball-Spielbetriebs GmbH