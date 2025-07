Rhein-Pfalz-Kreis – Schifferstadt: Mehrere Traktoren aufgebrochen – Schaden von 100.000 hinterlassen

Schifferstadt / Rhein-Pfalz-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar (ots) Unbekannte Täter brachen in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, zwischen 02:00 und 05:30 Uhr, elf Traktoren eines landwirtschaftlichen Betriebes in der Straße “Am Maurerweg” auf und entwendeten aus diesen GPS-Geräte und Bordcomputer im Gesamtwert von circa 80.000 Euro. Der Gesamtschaden beläuft sich auf knapp 100.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Schifferstadt unter der Telefonnummer 06235 / 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) entgegen.

