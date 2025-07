Mutterstadt – Harfenzauber im mediterranen Hotel-Garten

Da stimmte alles bei diesem kulinarischen Frühstück im Hotel Ebnet in Mutterstadt. 40 Gäste saßen am vergangenen Samstagmorgen zwei Stunden im mediterranen Garten des Hauses und wurden während dieser Zeit nicht nur mit Frühstücks-Leckereien aus der Küche, sondern auch von dem Trio „flessibele“, das sind die Künstlerinnen Anja Pohsner, Beate Bauske und Sigrid Loos, mit Musik, Sagen und Legenden von der irischen Insel unterhalten.

Keine andere Insel weckt so viele Phantasien von Feen, Elfen, Kobolden, Trollen und Zwergen, und so trug das Trio Geschichten von der Grünen Insel, Irish Folk und Segenswünsche, aber auch die moderne Saga aus „Der Herr der Ringe“ von John Tolkien vor, untermalt mit Klängen auf Flöten und keltischen Harfen. Die Harfe gilt ja schon seit der antiken Mythologie als Symbolträger der „Engelsmusik“ und übersinnlicher Phänomene, und ist auf der „Grünen Insel“ ja im Wappen Irlands abgebildet. Musikwissenschaftlerin Dr. Anja Pohsner, die Initiatorin dieses irischen Frühstücks, freute sich über den guten Besuch an diesem warmen Sommertag und will deshalb mit Hotel-Inhaber Jürgen Ebnet eine weitere ähnliche Veranstaltung planen.

Text: Volker Schläfer