Heiligenstein – 1.Kleinfeldfussballturnier der Freiwilligen Feuerwehr Römerberg

Römerberg / Heiligenstein / Rhein-Pfalz-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar.

Am Samstag, 05. Juni 2025 fand das “1. Kleinfeldfußballturnier der Freiwilligen Feuerwehr Römerberg“ im Ortsteil Heiligenstein auf dem Platz des FV Heiligenstein statt. Der Wettergott hatte Einsicht gezeigt. Bei sonnigen aber nicht wie 3 Tage zuvor Pfälzer-Rekordtemperaturen für das Jahr 2025 konnten die Spiele durchgeführt werden.

Veranstalter war die Freiwillige Feuerwehr Römerberg zusammen mit dem Förderverein St. Florian e.V. und der Unterstützung des FV Heiligenstein.

Die Freiwillige Feuerwehr, der Förderverein St. Florian und der FV Heiligenstein möchten sich beim TUS Heiligenstein für das zur Verfügung stellen der Duschen bedanken. Da der Duschbereich des FV Heiligenstein gerade saniert/umgebaut wird, standen diese Duschen leider nicht zur Verfügung. Deswegen einen besonderen Dank an den TUS Heiligenstein der sich bereit erklärte den Nassbereich zur Verfügung zu stellen.

An dem Turnier haben insgesamt 9 Mannschaften teilgenommen. Darunter 8 Mannschaften von Freiwilligen Feuerwehren aus Rheinland-Pfalz und einer Mannschaft aus Mörfelden-Waldorf (Hessen) sowie einer Polizeimannschaft, Polizeiinspektion (PI) Frankenthal. Es haben 79 Spieler den Tag genutzt, um bei diesem Turnier spielerisch teilzunehmen.

Teilnehmende Mannschaften stellten die:

FW Carlsberg-Hettenleidelheim

FW Limburgerhof

FW Mainz-Bretzenheim

FW Mörfelden-Waldorf (Hessen)

FW Römerberg I

FW Römerberg II

FW Speyer

FW Worms-Herrnsheim

PI Frankenthal

Die Mitorganisatorin Sabrina BEITLER würde dieses Turnier gerne nächstes Jahr wieder stattfinden lassen. Vlt. mit ein paar Mannschaften mehr, denn letztendlich geht es hier nicht nur um den sportlichen Aspekt, sondern auch um das Kennenlernen, Austauschen und gesellige Beisammensein. Dazu eingeladen sind nicht nur Mannschaften aus Rheinland-Pfalz, es sind auch Mannschaften aus anderen Bundesländern und Ländern gern gesehen. Zudem ist auch jeder Bürger, Freund, Unterstützer usw. gerne gesehen und eingeladen die Mannschaften anzufeuern, zu unterstützen und zum geselligen Beisammensein beizutragen.

Gespielt wurde auf dem Kleinfeld. Die Spielzeit pro Spiel war auf 10 bzw. 12 Minuten, je nach Runde festgelegt.

Im Spiel um Platz 3 traf die Mannschaft der FW Mörfelden-Waldorf gegen die der FW Speyer aufeinander. Das Spiel entschied die FW Speyer mit einem 1:0 für sich.

Das Finalspiel bestritt die Mannschaft der PI Frankenthal gegen die Mannschaft der FW Worms-Herrnsheim. Hier konnte sich die Mannschaft der PI Frankenthal mit einem 4:0 durchsetzen und somit den ersten Gesamtsieg des “1. Kleinfeldfußballturniers der FW Römerberg“ für sich behaupten.

Einen weiteren Dank gilt allen Helferinnen und Helfern, die bei diesem Turnier mitgewirkt und unterstützt haben.

Foto: Stellvertretend für das Organisations- und Helferteam

v.l.n.r. Sabrina BEITLER, Maik RÜFFEL

Verfasser: M.P., Mitglied Team Öffentlichkeitsarbeit des FV Heiligenstein